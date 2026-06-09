Felipe González y Leonel Fernández piden alianzas en Iberoamérica ante el "caos mundial"

Felipe González y Leonel Fernández, expresidentes de España y República Dominicana, respectivamente, conversaron en la Universidad Autónoma de Madrid. ( EFE )

El expresidente del Gobierno de España, Felipe González, y el expresidente de la República Dominicana y presidente de Funglode, Leonel Fernández, han asegurado este martes que Iberoamérica no será ajena a las consecuencias de lo que han denominado como el "caos mundial" causado por la geopolítica actual, de ahí que hayan pedido reforzar las alianzas en la región.

En el diálogo celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid, moderado por el periodista y académico español Juan Luis Cebrián, ambos han coincidido en ser optimistas con el potencial de Iberoamérica, pero creen necesario avanzar en materia económica, cultural y de seguridad.

"Soy optimista o un pesimista bien informado. No hay un nuevo orden mundial, hay un caos absoluto, pero Iberoamérica tiene todos los componentes para tener un papel importante", ha dicho Felipe González, para quien el problema principal es que los países de la región no se ponen de acuerdo en los temas importantes.

Si bien ha reafirmado su confianza en esta región, ha advertido que hay "una crisis de gobernanza de las democracias representativas" desde hace más de una década y que las consecuencias económicas de las guerras en Oriente Medio también llegarán a Iberoamérica.

"El problema que tenemos ahora es que el líder supremo que tiene Estados Unidos no sabe que no sabe y no busca a las personas que sí saben. Hay un absoluto caos internacional", ha remarcado.

Leonel: AL es un laboratorio permanente

Por su parte, el expresidente dominicano y presidente de Funglode -entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido- ha dicho que, además de vivir "un caos mundial", América Latina siempre ha sido un laboratorio político permanente.

En su análisis ha hecho un repaso a las diferentes dictaduras del siglo XX y cómo la situación económica ha sido un factor decisivo a lo largo de la historia.

Como ejemplo, ha hablado de Venezuela y ha dicho que, tras un período democrático de 40 años en los que los partidos políticos "se repartieron el poder", diferentes decisiones políticas y "un acuerdo terrible con el FMI que implicaba recortes drásticos en los presupuestos sin compensación social", generó malestar social y el ascenso de Hugo Chávez en las urnas en 1998, pese a que años antes había intentado un golpe de Estado.

Por eso, Fernández ha lanzado un mensaje de unidad para retomar un espíritu iberoamericano al estilo del que se creó con la primera Cumbre Iberoamericana que tuvo lugar en Guadalajara (México) en 1991: "América Latina se puso en el centro de la estrategia, se creó una agenda que parte de la cultura, del idioma, pero que se extiende a la economía, a la seguridad y a la protección de los derechos humanos".

Por último, Felipe González ha añadido que América Latina tiene "un problema pavoroso" de seguridad y que, para él, las políticas en esta materia no tienen ideología, deben ser transversales y "tienen que ponerse de acuerdo entre todos".