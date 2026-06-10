Más de 1,300 migrantes murieron intentando llegar a España en los últimos 5 meses

Imagen de archivo de inmigrantes de origen subsahariano y magrebí que intentaban alcanzar las costas españolas a bordo de once pateras en aguas del Estrecho de Gibraltar. ( AFP )

Al menos 1,317 personas de 26 nacionalidades distintas perdieron la vida intentando llegar a España en los primeros cinco meses del año, entre ellas 142 mujeres y 129 niños, según un informe publicado este miércoles por la ONG Caminando Fronteras.

Ese es el número de víctimas documentadas por la organización tras investigar y analizar 150 tragedias constatadas en las distintas rutas de la frontera occidental euroafricana, con la ayuda de fuentes primarias, indica la ONG en su informe, aunque la cifra de fallecidos podría ser superior si se contabilizaran los desaparecidos de los que no se llega a tener constancia.

La ruta migratoria en la que hubo más muertos es la atlántica, que va desde África hasta las islas Canarias y se considera una de las más peligrosas del mundo, con 635 víctimas mortales, pero esta vez le sigue de cerca la ruta argelina, que va desde este país hasta Islas Baleares (Mediterráneo), con 507 vidas segadas.

Son cifras que "ninguna democracia debería poder asumir como normales", según la entidad, y que se dan a conocer antes de la visita a Canarias del papa, quien ha denunciado públicamente que los migrantes sean tratados en muchos países peor que animales y ha llamado a la acogida respetuosa, el fortalecimiento de los rescates y el trato humano y justo.

De acuerdo con la investigación, entre enero y mayo, al menos 27 embarcaciones desaparecieron con todas las personas a bordo.

El número total de víctimas mortales documentadas es inferior al del mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 1.865 fallecidos, entre otros factores porque el número de llegadas irregulares se redujo en torno al 35 %.

Un muerto por cada 6 migrantes que llegan

Pero los datos muestran que las rutas se han vuelto más letales si se compara el número de fallecidos con el de llegadas publicado por el Ministerio del Interior: mientras que en 2025 se registraba un fallecido por cada 8 personas arribadas, este año el cociente es de un muerto por cada 6 migrantes que llegan a España.

En términos absolutos, la ruta canaria sigue siendo la más mortífera: mientras las llegadas descendieron un 72.1 %, las muertes bajaron un 57.2 %, lo que para la oenegé demuestra que esta se volvió "proporcionalmente más letal". Por cada 100 personas que lograban llegar en 2025, morían en torno a 14. En 2026, esa cifra se eleva a 21 personas.

En cuanto a la ruta argelina, es la que mayor número de tragedias concentra y supera por primera vez las 500 víctimas documentadas en cinco meses, un 54.6 % más que en el mismo periodo de 2025, lo que significa que cada siete horas una persona pierde la vida en esta frontera, según el informe.

Caminando Fronteras revindica la mejora de los sistemas de localización y de respuesta ante las alertas emitidas, que "continúa siendo irregular y tardía", una situación agravada por la ausencia de protocolos conjuntos operativos con Argelia, que genera "un vacío institucional" y la falta de búsqueda e investigación.

En cuanto al resto de rutas, la del Estrecho de Gibraltar, emprendida sobre todo por personas que cruzan a nado desde Marruecos a la fronteriza ciudad española de Ceuta (norte de África), duplicó el número de fallecidos -de 52 a 99- este 2026.

El informe dedica especial atención también a la ruta terrestre por la valla de Ceuta, donde en los primeros cinco meses de 2025 no se había registrado ninguna muerte y en 2026 se documentaron 48, la cifra más alta en frontera terrestre entre Marruecos y España desde la masacre de 2022 en la que murieron 23 personas en Melilla, la otra ciudad española en el norte de África.

La ruta de Alborán, que conecta el norte de Marruecos con el sur de España, presenta el menor volumen de casos documentados, aunque aumentó el número de víctimas respecto al periodo anterior, de 3 a 28.

Con base en todos estos datos, Caminando Fronteras indica en su informe que la reducción de llegadas irregulares no puede interpretarse como un indicador de éxito en la protección de la vida humana, sino como "el ejemplo de unas políticas que han elegido medir sus resultados en evitar que lleguen personas a su territorio, obviando a las personas que no sobreviven".