Ola de atracos a joyerías inquieta a Madrid; gremio recuerda la "época de plomo"

Agentes de la Policía en Madrid en una de las joyerías que han sido atracadas. ( FUENTE EXTERNA )

La sucesión de asaltos a joyerías en Madrid ha encendido las alarmas entre comerciantes y autoridades, después de que en menos de un mes se hayan registrado seis robos en distintos puntos de la capital y su área metropolitana, el más reciente en el distrito de Ciudad Lineal.

La Policía Nacional detuvo este miércoles a siete presuntos implicados en el atraco cometido en una joyería ubicada en el número 342 de la calle Alcalá. Según informaciones publicadas por El País, los sospechosos actuaron disfrazados con un hábito y una sotana, amenazaron a las empleadas y se llevaron joyas y relojes antes de ser arrestados durante la huida.

De acuerdo con la Agencia EFE, el sector observa con preocupación el incremento de estos delitos.

El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, afirmó que la situación recuerda el periodo comprendido entre los años 2000 y 2010, cuando una parte importante de los establecimientos sufrió incidentes de este tipo.

El representante del gremio adelantó que este viernes sostendrán una reunión con la Jefatura Superior de Policía de Madrid y esperan hacer lo propio con la Delegación del Gobierno para abordar la problemática.

Antes del asalto de Ciudad Lineal se habían producido otros cinco robos similares: dos en Puente de Vallecas, uno en el centro comercial La Vaguada, otro en Torrelodones y uno más en una joyería de la calle de Toledo.

Investigan a detenidos

La Policía Nacional investiga si los siete detenidos podrían estar relacionados con algunos de esos hechos, mientras que la Guardia Civil asumió las pesquisas del caso ocurrido en Torrelodones.

Según EFE, el gremio atribuye esta oleada delictiva al elevado valor alcanzado por los metales preciosos y a lo que considera una escasa capacidad disuasoria frente a los delitos patrimoniales. Aunque evitó vincular directamente todos los atracos, Rodríguez señaló que muchos presentan características similares, entre ellas el uso de la intimidación, armas y violencia para apoderarse de las piezas.

La televisión laSexta también informó que los investigadores analizan la posibilidad de que detrás de varios de estos episodios opere una banda especializada, debido a las coincidencias en la forma de actuar, que incluyen ataques rápidos, destrucción de vitrinas y vehículos de apoyo para facilitar la fuga.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente que todos los robos estén conectados y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la autoría y el alcance de esta serie de asaltos.