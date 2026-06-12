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León XIV
León XIV

Una incidencia técnica en el avión retrasa la salida del papa del aeropuerto de Tenerife

por lo que el pontífice ha regresado a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado por el rey, que subió al aparato.

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    Una incidencia técnica en el avión retrasa la salida del papa del aeropuerto de Tenerife
    El papa León XIV y el rey Felipe VI descienden del avión que debería trasladar al pontífice a Roma tras su viaje de siete días a España por problemas técnicos que impiden su despegue del aeropuerto de Los Rodeos. (EFE)

    Una incidencia en el sistema técnico ha dejado parado momentáneamente en la pista al avión en el que el papa tiene que viajar de Canarias a Roma, por lo que el pontífice ha regresado a la terminal del aeropuerto de Tenerife Norte acompañado por el rey, que subió al aparato.

    El avión tenía que despegar a las 15:20 horas (13:20 GMT) pero ya llevaba una hora de retraso acumulado por la duración de los últimos actos.

    Incidencia técnica

    • Posteriormente, el comandante del Airbus 320 de Iberia ha informado a los pasajeros de que había una incidencia técnica que se iba a intentar solventar.
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    El rey Felipe VI, que había regresado a la terminal tras despedir al papa al pie de pista, ha regresado al avión, tras lo que ambos han bajado y han regresado juntos a la terminal del aeropuerto conversando y con gesto relajado.

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    Infografía
    El papa León XIV y el rey Felipe VI descienden del avión que debería trasladar al pontífice a Roma tras su viaje de siete días a España por problemas técnicos que impiden su despegue del aeropuerto de Los Rodeos. (EFE)
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