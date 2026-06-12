El papa cierra en Tenerife su visita a España para predicar la prioridad humana

El papa León XIV mientras oficia una misa en el estadio de Gran Canaria, en España. ( EFE )

El papa León XIV cierra este viernes en Tenerife una histórica visita a España en la que ha venido predicando la doctrina de la prioridad humana, la del cuidado y la acogida de todos los semejantes mirando no a su origen, sino a sus necesidades.

Ese ha sido uno de los principales mensajes de León XIV a la comunidad cristiana en esta visita en la que ha recorrido Madrid, Barcelona y Gran Canaria, y que cierra en Tenerife, su etapa más breve antes de regresar al Vaticano el viernes por la tarde.

Nada más bajarse del avión hacia las nueve de la mañana, el papa León XIV se desplazará al centro de acogida de migrantes de Las Raíces, gestionado por la organización de trabajo social Accem para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Allí se atienden las necesidades básicas y se da orientación a las personas que llegan a las islas por mar desde el continente africano siguiendo la ruta canaria de cayucos y pateras.

La mayoría de los 685 alojados actualmente son de Senegal, Gambia y Mali, todos llegados a Canarias en cayuco y casi todos a la isla de El Hierro.

La sociedad herreña ha sido unánimemente alabada, también por el papa en este viaje, por la solidaridad demostrada con las decenas de miles de personas llegadas a sus costas.

Dos de estos migrantes han querido hablar al papa en el acto que el pontífice celebrará en Las Raíces, donde se dirigirá también a los empleados que prestan servicio en esta instalación.

Desde el centro de acogida de migrantes, León XIV se trasladará a la Plaza del Cristo, en San Cristóbal de La Laguna, la sede del Obispado de la Diócesis Nivariense, en donde mantendrá un encuentro con organizaciones eclesiales y sociales que trabajan con personas migrantes.

Recorrerá calles y oficiará misa

Después de este encuentro, León XIV se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla, cuyas calles engalanadas con flores recorrerá a bordo de su papamóvil en dirección al puerto de la ciudad.

Allí oficiará una misa multitudinaria poco después del mediodía, una celebración en la que participarán el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, dos cardenales venezolanos, el obispo de Nuakchot, Víctor Ndiane, en total unos 300 concelebrantes.

La misa tendrá un fuerte simbolismo migratorio: el altar, diseñado con piedra volcánica, picón y plantas autóctonas, tendrá como fondo la mar océana y a su alrededor tres cayucos de los llegados a Canarias, una presencia silenciosa de la epopeya migratoria.

Después de la misa, el papa León XIV recorrerá el recinto portuario para saludar a los fieles congregados, antes de desplazarse al aeropuerto de Los Rodeos, en donde hacia las 14:30 horas se celebrará una ceremonia de despedida con la presencia del rey Felipe VI, previa a la salida del avión hacia Roma