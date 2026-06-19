Sánchez ante las críticas de la UE a su política migratoria: "Que hablen con el Vaticano"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene en una rueda de prensa durante la cumbre del Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. ( EFE/EPA/OLIVIER HOSLET )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este viernes la regularización de inmigrantes que está llevando a cabo España ante las críticas que otros líderes europeos hacen a ese proceso y a los que instó a que "hablen con el Vaticano".

Sánchez hizo esas consideraciones en rueda de prensa al término en Bruselas de la cumbre de los Veintisiete, que en la cena de trabajo que compartieron la noche del jueves vivió un intercambio de opiniones sobre la política migratoria de la UE y el proceso de regularización de inmigrantes que está llevando a cabo España.

Ante las informaciones sobre la tensión que se vivió en esa cena por las críticas a esa regularización por parte de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, fuentes diplomáticas europeas relataron que fue un intercambio de impresiones.

El propio jefe del Ejecutivo quiso rebajar la existencia de esa tensión y señaló que lo que hubo fue un debate sobre migración que considera necesario.

Resultados de política migratoria

Sánchez aseguró que la política migratoria española está dando resultados y defendió el proceso de regularización de inmigrantes en España, que recordó que está apoyado tanto por la patronal como por la iglesia católica.

"Yo soy claro y se me entiende perfectamente. Habrá personas que no compartan esta visión, pero quienes viven ya en nuestro país y están contribuyendo a su desarrollo económico, merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano", subrayó.

Cree el presidente del Gobierno que hay bastante desconocimiento sobre la realidad migratoria en España porque la gran mayoría de quienes están solicitando su regularización son personas procedentes de países latinoamericanos.

Todo eso dijo que fue lo que explicó en la cena de líderes ante el planteamiento que algunos hicieron.

"Nosotros encantados de hablar, debatir y compartir las experiencias de éxito en política migratoria que tiene España, porque creo que tenemos mucho que decir. Y si tienen alguna duda, pues que hablen con el Vaticano", apostilló en referencia a la sintonía que el Gobierno considera que se evidenció en este asunto con el papa León XIV en la reciente visita que realizó a España.

Sánchez volvió a mostrar el rechazo de España a la decisión del Parlamento Europeo sobre la creación de centros para inmigrantes fuera del territorio comunitario, que consideró que no va a suponer solución alguna y es una respuesta ineficaz y un "trampantojo".

A su juicio, se van a malgastar recursos económicos y se traslada un mensaje erróneo a los países origen y tránsito de la migración con los que es necesario colaborar y a los que se les hace ver que Europa se desentiende del problema.

Frente a ello, este mismo viernes, Friederiksen, Meloni y otros 17 jefes de Estado y de Gobierno europeos firmaron una carta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que piden "avanzar lo antes posible" en la puesta en marcha de los centros de retorno para migrantes en terceros países.