Condena al exministro de Sánchez se suma a lista de las más altas por corrupción en España

Pedro Sánchez recibió la sentencia de su exministro en un contexto político en el que se cuestiona su apoyo a colaboradores y compañeros de partido acusados de corrupción. ( EFE )

La condena a 24 años de prisión dictada el lunes en España contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes (2020-2021) durante el actual gobierno de Pedro Sánchez, le sitúa en la parte alta de la lista de condenas por corrupción más abultadas de la democracia española.

El casi cuarto de siglo -24 años y tres meses- al que ha sido condenado Ábalos y los 19 años y 8 meses que deberá cumplir su asesor, Koldo García, les convierten en dos de los condenados por ese delito con mayores penas de la historia, pero se quedan lejos de otras de hasta medio siglo impuestas a empresarios y ex cargos públicos.

El caso Gürtel

Una sentencia de 1,843 folios, dictada en octubre de 2020 por el Supremo y con 328 años de prisión a repartir entre 29 acusados daba por concluida la principal pieza de la trama que ostenta el récord de contar con la mayor condena por corrupción: 51 años.

Se trata de la trama Gürtel ('cinturón' en alemán), una macrotrama de corrupción que afectó al conservador Partido Popular y al entonces gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018).

A esos 51 años fue condenado el principal cabecilla, el empresario Francisco Correa, por quien fue llamada la trama. Además, fueron condenados exalcaldes y cargos del PP a más de 35 años, por un caso que manipulaba concursos públicos para lucrarse a través de partidas duplicadas o gastos inexistentes.

La trama Gürtel derivó en 2013 en el caso Bárcenas, una causa en la que la Audiencia Nacional consideró "plenamente acreditada" la existencia de una caja B (ilegal) en el PP desde 1989 y que le valió a su tesorero, Luis Bárcenas, una condena de 29 años y un mes de prisión y una multa de 44 millones de euros.

Roldán, exdirector de la Guardia Civil

Otra de las más abultadas condenas por corrupción de la historia reciente de España fue la de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil durante el Gobierno del socialista Felipe González (1982-1996), que fue sentenciado en diciembre de 1999 a 31 años de cárcel, tras amasar una fortuna en Suiza que tenía origen en el pago de comisiones por la construcción de cuarteles de este cuerpo armado.

Tras darse a la fuga durante 10 meses, Roldán fue detenido en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia). Había abandonado el país el 26 de abril de 1993, tras ser cesado en el cargo al destaparse la trama y cuando las evidencias contra él se acumulaban. Su huida desencadenó también en la dimisión del entonces ministro del Interior, Antonio Asunción.

Julián Muñoz, el mediático alcalde

El mediático sucesor del expresidente del Atlético de Madrid Jesús Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella (Málaga, sur de España), Julián Muñoz, también se sitúa en la parte alta de la clasificación, tras cosechar siete condenas firmes que suman un total de 22 años de cárcel, una de ellas compartida con su expareja, la cantante Isabel Pantoja.

Muñoz ingresó por primera vez en prisión provisional a finales de julio de 2006 por su implicación en el caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística concebida en un ayuntamiento español, y se sentó por última vez en un banquillo en noviembre de 2020, cuando su salud ya estaba muy deteriorada como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Una lista abierta

Esta lista podría alterarse en los próximos meses, ya que están pendientes de resolución firme otros macro casos como el de Púnica (vinculado al PP), en la que se solicitan 42 años de prisión para Francisco Granados (ex número 2 del PP en Madrid); o el caso Pujol, en el que se piden 29 años para el primogénito del expresidente del gobierno regional catalán, Jordi Pujol.

También el caso Kitchen (que también afecta al PP), en el que Jorge Fernández Díaz (exministro de Interior durante el gobierno de Rajoy) se enfrenta a hasta 15 años de prisión por el presunto uso de unidades de la Policía para frenar investigaciones que involucraban a miembros del PP.