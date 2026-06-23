El 40 % de las madres españolas tiene que dejar de trabajar para dedicarse a la crianza

Según el informe 'Estado de las Paternidades en España 2026', un 40 % de las madres españolas, frente a un 26 % de los padres, ha dejado de trabajar para dedicarse a la crianza de sus hijos. ( MAGNIFIC.COM )

Un 40 % de las madres españolas, frente a un 26 % de los padres, ha dejado de trabajar para dedicarse a la crianza de sus hijos, según muestra el informe 'Estado de las Paternidades en España 2026'.

Además, un 77 % de las progenitoras se siente insatisfecha con la carga doméstica frente al 65 % de los progenitores, ahonda el informe presentado este martes por la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, y la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.

Advertencias del estudio

Elaborado por Convive Fundación Cepaim en el marco del Estado de la Paternidad en el Mundo y financiado por el Ministerio de Igualdad, el estudio advierte, asimismo, de un repunte en los discursos tradicionales y en los estereotipos de género, sobre todo entre los jóvenes.

Así, un 82 % de hombres y un 47 % de mujeres entre 18 y 25 años afirman que "cambiar los pañales, bañar y alimentar a los hijos es responsabilidad únicamente de las madres".

En términos generales, el 62 % de los encuestados está en una situación de inseguridad financiera que no le permite cubrir sus gastos regulares o afrontar alguna emergencia, siendo las madres quienes asumen "un impacto desproporcionado" tanto en términos de precariedad laboral como de brecha salarial.

El informe señala también que las barreras estructurales, culturales y laborales limitan el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de crianza entre mujeres y hombres, generando "estrés, fatiga mental o malestar psicológico" en las mujeres y "conductas de riesgo" en los hombres, algo que se puede paliar con un reparto de los cuidados más equilibrado.

El documento resalta que "el reparto reduce la sobrecarga, aumenta la disponibilidad de tiempo y fortalece la relación de pareja", según el 83 % de las personas encuestadas.

Además, el 54 % de encuestados considera que su principal preocupación es la seguridad económica para cuidar a su familia y el futuro económico de los menores a su cargo, a lo que se suma la preocupación por la salud y el bienestar de los hijos, los desafíos educativos, la irrupción del entorno digital y las condiciones que dificultan la conciliación generando sobrecarga en madres y padres.

El análisis pone de manifiesto que las paternidades se encuentran "en plena transformación" y más del 70 % de las parejas cree que existe un reparto justo de las tareas, aunque se trata de una percepción mayor entre los padres que entre las madres.

Es precisamente la crianza el punto en el que más se hace evidente la brecha de género, ya que las madres dedican más tiempo a los cuidados que los padres, mientras que ellos dedican más horas que las madres a su autocuidado.