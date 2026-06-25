Así operaba la red que captaba y explotaba sexualmente a latinoamericanas en España

La policía española detuvo a quince personas y liberó a diez mujeres, de origen colombiano y venezolano, en una operación contra una red dedicada a la explotación sexual. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

La policía española detuvo a quince personas y liberó a diez mujeres, de origen colombiano y venezolano, en una operación contra una red dedicada a la explotación sexual, desarrollada en la ciudad de San Sebastián (norte).

Las víctimas son mujeres de entre 20 y 30 años, que fueron captadas por la trama en España, según informaron este jueves la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia y la Policía.

Los arrestados, el último de ellos ayer miércoles, son cinco hombres y diez mujeres -una de ellas la presunta líder del grupo-, todos ellos de nacionalidades colombiana, guatemalteca y española, y con edades que van de los 40 a los 50 años.

La líder de la organización, en prisión provisional, cuenta con numerosos antecedentes por hechos de similares, por los que aún está pendiente de juicio.

El resto de los detenidos está en libertad provisional, bajo fianza o con medidas cautelares.

Llamada anónima

La operación, que aún permanece abierta, arrancó en 2025, tras una llamada anónima de dos víctimas en la que se alertaba de las presuntas actividades delictivas que tenían lugar en una vivienda del barrio antiguo de la ciudad, que ya está clausurada.

Los agentes descubrieron que la banda estaba perfectamente organizada y presuntamente sometía a sus víctimas a un control constante; tanto la líder de la banda como otra mujer que era su lugarteniente coordinaban la actividad del grupo.

El pasado 20 de mayo la Policía registró tanto la citada casa como otros tres inmuebles relacionados con la organización donde localizaron dinero en metálico en euros, dólares y libras esterlinas, así como sustancias estupefacientes.

En el momento de entrada en la casa había 13 mujeres prostituidas, que fueron asistidas y atendidas por los agentes.

Asimismo, fueron incautadas dos pistolas de aire comprimido, celulares, dos machetes, una katana, dos drones y numerosas piezas de joyería, entre otros objetos.

En paralelo, la policía tiene abierta otra operación en relación con un posible delito de blanqueo de capitales.