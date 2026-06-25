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vuelos España Caracas cancelados
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Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelan sus vuelos de hoy entre Madrid y Caracas

Iberia opera cuatro vuelos semanales a Caracas, mientras que Air Europa y Plus Ultra tienen cinco y tres respectivamente, todos suspendidos por la situación actual

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    Iberia, Air Europa y Plus Ultra cancelan sus vuelos de hoy entre Madrid y Caracas
    Un avión de Iberia en la pista del aeropuerto. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

    Las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que tenían previsto salir este jueves desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela.

    Iberia ha cancelado también su vuelo de mañana viernes, según ha confirmado a EFE un portavoz de la compañía.

    • El vuelo cancelado de este jueves de Iberia debía salir de Madrid a las 13.40 con destino Caracas, el de Air Europa tenía salida programada a las 16.20 y el de Plus Ultra a las 13.00.
    RELACIONADAS

    Vuelos suspendidos

    La vuelta desde Maiquetía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba prevista para las 19.00 (hora local) en los casos de Iberia y Plus Ultra, mientras que a las 21.40 estaba planificada la de Air Europa.

    Iberia opera cuatro vuelos a la semana entre Madrid a Caracas, los lunes, jueves, viernes y domingos; Air Europa tiene cinco: los martes, jueves, viernes, sábado y domingo; y Plus Ultra tres desde Madrid (lunes, jueves y sábado) y uno desde Tenerife los domingos.

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