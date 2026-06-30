Desarticulada en España una red que explotaba sexualmente a mujeres colombianas

La policía española desarticuló una red de explotación sexual de mujeres colombianas obligadas a prostituirse en pisos de las ciudades de Bilbao (norte) y Málaga (sur). ( FUENTE EXTERNA )

La policía española desarticuló una red de explotación sexual de mujeres colombianas obligadas a prostituirse en pisos de las ciudades de Bilbao (norte) y Málaga (sur), en una operación en la que fueron detenidas un total de cinco personas y liberada una víctima que iba a ser trasladada de forma inminente a Arabia Saudí.

La policía española colaboró para el operativo con la policía de Colombia, que detuvo en ese país, en la ciudad de Pereira, al presunto responsable de la captación de mujeres en origen.

La investigación se inició en noviembre de 2025 tras la denuncia presentada por una víctima que relató haber sido captada en Colombia por una mujer que le ofreció un supuesto puesto de trabajo relacionado con la hostelería en España y le facilitó toda la infraestructura necesaria, incluidos billetes de avión, reservas hoteleras y dinero para aparentar una entrada legal como turista.

Una vez en España, la víctima fue trasladada a diferentes pisos del país dedicados a la prostitución, donde habría sido explotada sexualmente bajo el control de varios miembros de la organización.

La policía española detuvo a dos personas, que ingresaron en prisión, tras la alerta de un familiar de una víctima avisando que la joven sufría explotación sexual y privación de libertad en un inmueble de Málaga e iba a ser trasladada a Arabia Saudí para seguir prostituyéndose.

A partir de ese momento se desarrolló una investigación policial que condujo a la detención de otros dos integrantes de la red en Lugo (noroeste de España) y en la ciudad de Getafe (Madrid).

Cargos contra la organización criminal

Además de los delitos relacionados con la trata de seres humanos y la prostitución coactiva, la investigación permitió acreditar que la organización también se dedicaba presuntamente a la venta de sustancias estupefacientes a clientes de los pisos donde explotaban sexualmente a las víctimas.

Los cinco detenidos han sido puestos a disposición judicial y cuatro de ellos permanecen en prisión provisional.

La Policía Nacional de España, junto a la Policía Nacional de Colombia y la asociación Amar Dragoste, lanzó el pasado año la campaña denominada #NoNacíParaEsto para visibilizar la trata y explotación sexual de mujeres, especialmente colombianas, en España.