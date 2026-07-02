El perfil de la regularización de migrantes en España: 81 % menores de 45 y 43 % mujeres

Los últimos solicitantes de la regularización extraordinaria de inmigrantes han acudido a las oficinas de Correos para presentar su documentación y formalizar así una solicitud que se suma al más del millón que desde el 16 de abril ha recibido el Gobierno. ( EFE/ MARCOS VILLAOSLADA )

El 81 % de las 1,174,978 personas que solicitaron acogerse a la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno de España tiene menos de 45 años, y el 43 % son mujeres, según datos del Ejecutivo dos días después de que se cerrara el plazo de presentación de solicitudes.

El grupo de edad más numeroso es el que comprende desde los 25 a los 34 años (31.3 %), mientras que un 11.1 % de los solicitantes tienen menos de 15 años.

Por origen, el 67 % son personas de América Central y del Sur; el 22.9 %, de África; el 8.3 %, de Asia y el 1.1 %, de Europa. El país con mayor número de solicitudes es Colombia (25.9 %), seguida de Marruecos (13.3 %), Venezuela (11.8 %) y Perú (8.8 %).

El plazo concluyó el pasado 30 de junio con 1,174,978 recibidas y 609,737 expedientes tramitados, lo que conlleva un permiso temporal para residir y trabajar en España, mientras que ya se han resuelto de forma definitiva en torno a 11,000.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisaron que todavía no se ha notificado ninguna respuesta negativa porque existe un plazo de subsanación de errores y esperan tener todas las solicitudes resueltas en torno a septiembre.

La gran mayoría de peticiones, el 83.2 %, se presentaron de forma telemática, un índice similar a otros trámites de extranjería.

La distribución territorial indica que la región con más peticiones es Cataluña, con 257,602, en el noreste del país. Le sigue Madrid (202,424), en el centro; Comunidad Valenciana (167,286), en la costa este, y Andalucía (161,557), sur de España.

El 84 % de las personas que están en proceso de regularización tienen competencia lingüística plena del español.

En cuanto al nivel formativo, el 67 % tiene educación postobligatoria: 43 % bachillerato o formación profesional y el 24 % educación universitaria.

160,000 afiliaciones a la Seguridad Social

Además, el 87 % de los solicitantes se encuentra en edad laboral (16 y 64 años).

En este sentido, el secretado de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, señaló en rueda de prensa que, a 30 de junio, se han registrado 159,097 afiliados más a la Seguridad Social como consecuencia del proceso de regularización extraordinaria.

Suárez hizo hincapié en que son "datos provisionales" y que se trata de una "foto" a fecha 30 de junio, puesto que el proceso de resolución de las solicitudes sigue en marcha.

Por tipo de actividad, las secciones que concentran el mayor número de esas nuevas altas son hostelería (38,776), comercio (20,195), actividades administrativas (19,327) y construcción (18,310).