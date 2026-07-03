Grupo peruano Gloria reconoce pago de 200,000 euros a Zapatero para intermediar en Bolivia

El grupo empresarial peruano Gloria admitió haber pagado 200,000 euros en 2024 al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero para intermediar con las autoridades de Bolivia respecto a una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas, un hecho revelado en un informe de la Policía española.

En una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú, Gloria explicó que buscó la asesoría e intermediación de Rodríguez Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que le corresponde desde hace dieciséis años por la expropiación la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía el 33 % de las acciones.

La precisión del grupo

"La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente", explicó el grupo con sede en Lima.

"En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente", añadió.

El caso de Bolivia aumentó las acusaciones a Zapatero

El caso se hizo publico el pasado 24 de junio. Según la versión que difundieron agencias internacionales, los investigadores creen que se habrían simulado "servicios de asesoría no prestados" para que Zapatero ingresara esa cantidad entre 2024 y 2025 a través de una "sociedad interpuesta". Las versiones incluyeron al citado grupo peruano.

La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española da por "acreditado" que Zapatero "realizó gestiones" para, por ejemplo, conseguir una reunión entre directivos del grupo peruano Gloria, que enfrentaba litigios millonarios con la administración pública de Bolivia, y el ministro de Justicia boliviano, tal y como recoge el informe al que ha tenido acceso EFE.

Según el dosier policial, fechado el 22 de junio, "esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y, como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200,000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research".

Los investigadores apuntan que Zapatero y Focus Social Research habrían suscrito un contrato de prestación de servicios de asesoría, si bien la UDEF deduce, con base en las conversaciones analizadas, que los servicios prestados "no guardan relación" con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, por tanto, la compañía habría sido empleada como "sociedad interpuesta".