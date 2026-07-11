Continúa la batalla contra el fuego en España mientras se intenta identificar a fallecidos

Efectivos de la UME trabajan para apagar el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). ( EFE/ UME )

Cientos de bomberos y militares continúan luchando este sábado contra las llamas del incendio forestal de Los Gallardos (Almería, sureste de España), aunque no se han registrado nuevas víctimas mortales más allá de las doce conocidas el viernes.

El fuego, que ha quemado hasta ahora 6,600 hectáreas, causó también 18 heridos, de los que cinco están hospitalizados por quemaduras, uno en estado muy grave y en cuidados intensivos, y otros cuatro en estado grave.

Sigue habiendo 23 personas "no localizadas", término que las autoridades prefieren utilizar por ahora al de desaparecidas. Hasta ahora solo se han presentado siete denuncias por desaparición.

Además, dos personas han sido detenidas por la policía por negarse a abandonar la zona evacuada por el fuego.

La cifra oficial de evacuados se sitúa actualmente en 1,448 personas, de las que 164 están realojadas en los centros habilitados por las autoridades.

Cruz Roja atendió a más de 600 personas y movilizó a 60 voluntarios en el dispositivo de emergencia por el incendio, según el balance difundido por la organización humanitaria.

Víctimas mortales, aún sin identificar

Las autopsias de los doce fallecidos concluyeron en la noche del viernes sin que los cuerpos pudieran ser identificados. Por ello, se enviaron muestras de ADN a Madrid, para ser analizadas en el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad.

Por otro lado, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabaja en la identificación de los vehículos localizados completamente calcinados en la zona afectada por el incendio forestal.

Ataque directo al fuego

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Gobierno de la región de Andalucía, Antonio Sanz, explicó hoy a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado, en la población de Turre, que los efectivos pueden pasar ya al ataque "directo" contra las llamas.

Hay 540 efectivos trabajando en tierra por parte del Gobierno nacional (incluyendo a soldados especializados la Unidad Militar de Emergencias -UME-) y 13 equipos de bomberos por parte del Gobierno regional, apoyados por siete helicópteros, cinco aviones de carga en tierra y varios aviones anfibios y drones.

Sanz se mostró optimista sobre la evolución del incendio durante las próximas horas, ya que las previsiones meteorológicas son más favorables para la próxima noche, pues se espera un aumento de la humedad, que podría alcanzar en algunas zonas el cien por cien, abren "una ventada de oportunidad" para ayudar a facilitar las labores de control del fuego.

Contacto con los países de origen de las víctimas

Por otro lado, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, intercambió hoy información con sus homólogos del Reino Unido y Bélgica sobre la situación de los ciudadanos de esos países, ya que se cree que todas o casi todas las víctimas mortales registradas hasta ahora eran de origen o nacionalidad belga o británica.

La zona de la provincia de Almería afectada por el incendio alberga una de las comunidades de residentes extranjeros más importantes de la región sureña de Andalucía.