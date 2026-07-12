Pedro Sánchez dice que Rajoy "avergüenza" a España con su comentario sobre la selección francesa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla durante una rueda de prensa en la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. ( EFE )

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, considera que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "avergüenza" a España con declaraciones "xenófobas" al afirmar, en una columna publicada en un periódico, que la selección francesa de fútbol tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

"España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas", ha dicho Sánchez en un mensaje en redes sociales en alusión al comentario de Rajoy en la columna publicada en El Debate tras la clasificación de España para las semifinales del Mundial en las que se enfrentará a Francia.

Sánchez ha afeado a "quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel", frente a otros que "la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios".

"Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo", ha agregado Sánchez.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "hiriente y peligroso" el comentario de Rajoy y ha considerado que "no es España".

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la... — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

"Hiriente y peligroso. Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España", ha escrito en un mensaje en su cuenta de X.

El titular de Exteriores ha subrayado que "todos lo franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios" y ha advertido de que "el sabotaje del PP no impedirá el Tratado de Amistad con Francia".

Rechazan declaraciones

Las declaraciones de Rajoy han sido también contestadas desde el Gobierno francés a través de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, que las ha calificado este domingo de "absolutamente inaceptables".

"Si esa declaración es exacta, es absolutamente inaceptable. No refleja en absoluto lo que es Francia", ha afirmado Nuñez en una entrevista en la televisión BMF TV al ser preguntado por las palabras del exjefe del Ejecutivo español.

El ministro ha defendido que Francia es "un país de diversidad, donde todo el mundo puede desarrollarse y encontrar su lugar", y ha lamentado que este tipo de comentarios alimenten los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, en particular contra su capitán, Kylian Mbappé.