Albares: la fuerza militar no da seguridad en Medio Oriente

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, habla con los medios de comunicación tras la firma formal en Bruselas, Bélgica, del tratado entre el Reino Unido y la UE sobre Gibraltar. ( EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS )

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió este martes en Bruselas que israelíes, palestinos y libaneses tienen derecho a un Estado seguro, algo que calificó de "mínimo" exigible, y sostuvo, sobre la crisis con Irán, que "no hay solución militar" para el estrecho de Ormuz.

Albares hizo estas declaraciones en una conversación organizada por el centro de estudios Bruegel, moderada por su director, Jeromin Zettelmeyer.

Derecho a un Estado seguro

Preguntado sobre el rol de los países europeos ante las hostilidades en la Franja de Gaza, el ministro señaló que existe la percepción, "entre países del Sur Global, de que (Europa) solo se preocupa por las víctimas cuando estas son de piel y ojos claros, y no cuando tienen la piel más oscura".

"Entiendo que hay países en Europa con historias distintas, pero esa es la historia de esos países. El pueblo palestino no tiene nada que ver con esa historia y no debería pagar por ella. El pueblo libanés tampoco tiene nada que ver con esa parte muy dolorosa y horrible de la historia de Europa", dijo el ministro.

"La seguridad nunca llega solo por la fuerza militar", afirmó, para concluir que Israel tiene derecho a la seguridad en su propio Estado, al igual que palestinos y libaneses, algo que calificó de "mínimo" exigible.

Albares recurrió a la experiencia histórica europea para plantear su argumento: durante siglos, dijo, las fronteras fueron "una auténtica maldición" entre europeos, y la única relación posible con el país vecino era la invasión o la guerra.

Defendió que ese patrón puede romperse también en Oriente Medio, convirtiendo la frontera "en la fuerza de la cooperación", y sostuvo que la seguridad de Israel no puede basarse únicamente en la fuerza militar.

"No hay solución militar para Ormuz"

Sobre la crisis con Irán, Albares defendió que la vía es la "negociación y el diálogo" que España y sus socios europeos mantuvieron con Teherán en los últimos años, plasmados en un acuerdo nuclear que, según argumentó, demuestra que es posible resolver todos los problemas con Irán por esa vía.

"El cambio de régimen es siempre un concepto muy peligroso", dijo, y sostuvo que el cambio real "solo llega desde dentro", nunca mediante bombas, presión, violencia o amenazas.

"No hay solución militar" para garantizar la libre circulación por el estrecho de Ormuz, afirmó, y planteó que los problemas deben resolverse "uno por uno".

El ministro planteó, primero, garantizar un paso seguro y sin peajes por Ormuz "para no dañar la economía global"; segundo, lograr un alto el fuego "real y consistente" que incluya el respeto a la integridad territorial del Líbano, y tercero, la cuestión nuclear iraní, sobre la que sostuvo que Irán no debe tener la bomba nuclear, aunque defendió que existe la posibilidad de un uso civil de la energía nuclear que podría ser fácilmente supervisado, "como en muchos otros países".

Albares admitió que el proceso llevará tiempo porque la desconfianza actual es "enorme": "Estamos en la misma situación que antes, pero con mucha más desconfianza", dijo, aunque insistió en que "es posible" alcanzar una solución negociada.