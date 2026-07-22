Ocho heridos en una deflagración de gas en las obras de una estación de metro de Barcelona

Ocho personas heridas a causa de una explotar una tubería de gas en las obras de una estación de metro de Barcelona. ( FUENTE EXTERNA )

Ocho personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, a causa de una deflagración de gas que se produjo la noche de este miércoles en el acceso de una estación de metro de Barcelona y que derivó en un aparatoso incendio.

Los heridos, todos hombres, trabajadores de las obras, fueron trasladados a los hospitales Vall d'Hebron y Clínic de Barcelona, dos de ellos en estado grave, tres menos graves y otros tres con carácter leve.

Los hechos ocurrieron en la estación de metro L5 de la Plaça de Sants, actualmente en obras, según informó el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Según informó el Ayuntamiento de Barcelona, este miércoles por la tarde se produjo una fuga de gas en el entorno de la estación de metro L5 de Sants, después de que una tubería resultase afectada durante unos trabajos que se estaban ejecutando en el ámbito del suburbano.

En un primer momento se desplazaron hasta allí nueve dotaciones de los Bomberos de Barcelona, junto con efectivos de la compañía suministradora de gas, para controlar la incidencia.

Atención a los heridos

Como medida preventiva, se cortó el tráfico y se aseguró la zona.

A las 22:50 horas (20:50 GMT), mientras se llevaban a cabo los trabajos de reparación de la conducción, se produjo una deflagración en la zona afectada, lo que causó heridas de diversa consideración a ocho operarios que inicialmente fueron atendidos por el SEM en el centro avanzado desplegado en el lugar de los hechos.

Esta deflagración de gas derivó en un incendio, por lo que los Bomberos de Barcelona continuaban trabajando en la zona para extinguir las llamas.