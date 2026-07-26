77,000 hectáreas quemadas en el centro de España mientras empieza a contenerse el fuego

Vista del incendio de la sierra oeste de la Comunidad de Madrid desde la localidad de Robledo de Chavela, el sábado. ( EFE )

Los equipos de extinción comenzaron a contener el avance de varios focos, algunos ya desactivados, de los grandes incendios forestales que afectan al centro de España, donde se esperan aún momentos difíciles, tras quemarse 77,000 hectáreas en las provincias limítrofes de Madrid, Ávila y Toledo.

"Ciertamente, hay solo unas cabezas activas en las que se está trabajando y hoy esperamos que las condiciones (atmosféricas) nos permitan trabajar todas esas zonas que están fuera de control, pero no es en todo el perímetro (de los incendios), en absoluto", explicó este domingo el teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) Alfonso Arribas en declaraciones a Televisión Española.

El jefe militar detalló que se pudo avanzar "bastante" en muchas zonas del perímetro y se logró contener algunos frentes.

Matizó, no obstante, que el perímetro es tan extenso que es muy diverso y "muy discontinuo", por lo que hay zonas que están frías, algunas siguen activas y el fuego se reproduce en otras o se presentan focos secundarios.

Los siniestros suman un perímetro de 280 kilómetros, según datos aportados por la secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, a la citada cadena pública.

Indicó el teniente coronel que hoy se espera una jornada "más favorable" para atacar las llamas y reducir la intensidad de los focos que siguen sin control.

Por ahora, la zona más activa del fuego se sitúa en el valle del río Tiétar, de alto valor medioambiental, donde avanza de norte a sur. Lo que sí está "estable", añadió, es el incendio que se reactivó el sábado en Almorox (Toledo).

Arribas está al mando de la gestión operativa de los incendios de las tres provincias citadas, donde el Gobierno decretó la emergencia nacional y asumió el mando único para que las operaciones sean más ágiles y eficientes.

Más de 100,000 afectados

Cerca de 90,000 personas de numerosas localidades del centro del país se encuentran afectadas por la intensidad y rápida propagación del fuego: 59,896 tuvieron que ser evacuadas, mientras que otras 29,867 permanecen confinadas en las viviendas por seguridad, según datos del Ministerio de Interior.

A esto se añaden 16,000 desplazados de municipios de la provincia de Castellón (este), donde otro incendio forestal descontrolado devastó 4,300 hectáreas hasta el momento.

Tanto el Gobierno como las administraciones regionales desplegaron numerosos efectivos y medios mecánicos terrestres y aeronaves, además de contar con la ayuda de seis aviones enviados por Grecia, Italia y Portugal y un destacamento militar portugués en los incendios del centro.

20,000 hectáreas en 24 horas

También el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confirmó hoy que la evolución del control de los incendios del centro del país está siendo muy positiva y algunos focos están ya "consolidados", pero advirtió de que los equipos de extinción afrontan aún horas "muy complejas".

"Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parece que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios", explicó a la prensa después de visitar el puesto de mando avanzado de la provincia de Ávila.

El jefe del Ejecutivo informó de que la noche pasada fue "muy positiva en la evolución y en el control" del fuego.

"La magnitud del desastre, un año más, es muy, muy difícil de asumir, porque estamos hablando de 150,000 hectáreas quemadas (desde el 1 de enero), 20,000 hectáreas más que hace 24 horas", lamentó Sánchez sobre los numerosos fuegos que afectan desde hace varias semanas a gran parte de España.

Insistió en que toda esta lucha contra los incendios "se debe trasladar y materializar a través de un gran pacto contra el cambio climático, sobre todo ante estos climas tan extremos en los que pasamos de grandes nevadas a incendios".

Sánchez anunció que el Gobierno declarará el martes próximo zonas gravemente afectadas los territorios que están siendo asolados por las llamas.

Las últimas semanas fueron especialmente graves también en la provincia de Almería (sureste), donde murieron 13 personas y ardieron 7,000 hectáreas.

Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32,000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro), el segundo siniestro más grande de este tipo en España desde que hay registros.

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