Muere mujer y eleva a 14 número de fallecidos por incendio en Andalucía, en España

Uno de los incendios que consumió zonas forestales de Almería. ( EFE/UME )

Una mujer que resultó herida en el incendio forestal en Andalucía, sur de España, a principios de julio, falleció, informó este martes el hospital donde era atendida, elevando a 14 el saldo de muertos por ese siniestro.

La mujer murió en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, donde estaba siendo tratada desde que sufrió graves heridas en el incendio, dijo a la AFP una portavoz del centro médico, sin ofrecer más detalles.

Los medios españoles señalaron que había permanecido en cuidados intensivos con quemaduras en el 70% de su cuerpo.

El incendio forestal que arrasó la aldea de Bédar, en la provincia de Almería, que cuenta con una importante población extranjera, fue el más mortífero en España en más de dos décadas.

Mayoría de víctimas: extranjeras

De las primeras trece víctimas mortales, doce eran extranjeras. No se conoció de inmediato la nacionalidad de la nueva víctima.

El incendio, provocado por la caída de un cable eléctrico sobre una carretera, devastó unas 7,000 hectáreas de terreno.

Las llamas, avivadas por fuertes vientos, arrasaron bosques y matorrales convertidos en un polvorín por las temperaturas estivales extremadamente altas.

Nuevos incendios forestales han golpeado España en los últimos días, arrasando decenas de miles de hectáreas al oeste de Madrid, aunque hasta ahora no se han registrado víctimas.