Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

Esta imagen, extraída de un video de AFP, muestra a migrantes llegando a la costa del enclave español de Ceuta, en el norte de África, tras rodear a nado la valla fronteriza entre Marruecos y España, el 30 de julio de 2026. Cientos de migrantes ingresaron este jueves al enclave español de Ceuta, en el norte de África, según constataron periodistas de AFP. Muchos de ellos llegaron por mar, tras bordear a nado la valla que separa Marruecos de España. ( AFP )

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza. España critica "demagogia" de Italia por pedir su salida de Schengen y convoca al embajador de Roma (ministro de Exteriores) . España envía al ejército al enclave de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes desde

Cientos de migrantes ingresaron este jueves desde Marruecos al enclave español de Ceuta, en África, y otros van en camino, lo que llevó a Madrid a enviar el ejército para garantizar la seguridad en medio de la "emergencia humanitaria" que deja varios muertos entre quienes buscaron llegar a nado.

Estas personas se sumaron a las 1,500 que habían llegado al enclave en los últimos días. Ceuta y el otro enclave español en Marruecos, Melilla, son las únicas fronteras terrestres que la Unión Europea tiene con África.

La migración desde Marruecos hacia estos dos territorios es una cuestión políticamente sensible entre ambos países.

Italia, entretanto, pidió este jueves que España fuera suspendida del espacio Schengen de libre circulación, por su "equivocada" política migratoria.

El jueves centenares de personas seguían entrando en masa saltando la valla fronteriza o a nado por el mar al territorio de 18.5 km2.

A raíz de esta situación, el Ministerio del Interior anunció en un comunicado que "las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil (...) para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta".

Añadió que también reforzará a la Guardia Civil, con 70 agentes más que se sumarán a los 80 que ya están en el lugar, y que enviará grupos de buceadores y embarcaciones de guardacostas del Servicio Marítimo.

Según mostraron imágenes de la televisión pública, agentes de la Guardia Civil se limitaban a vigilar la entrada de los migrantes cerca de un puesto fronterizo al sur de Ceuta.

Este es el mayor ingreso de personas a Ceuta desde mayo de 2021, cuando más de 10,000 migrantes accedieron a la ciudad autónoma desde Marruecos en apenas dos días.

Muchos migrantes entraron este jueves felices, celebrando haber llegado y dándole las gracias a la policía española, mientras algunos gritaban "¡Adiós Marruecos, hola España!", indicó una periodista de la AFP, que observó en una playa numerosos flotadores redondos y ropa abandonados por las personas que habían llegado a nado.

Cientos de personas más, entre ellas menores, se concentran en la frontera entre la ciudad marroquí de Fnideq (Castillejos) y Ceuta, para intentar cruzar de forma irregular.

Devolución "lo antes posible"

Las autoridades españolas han recuperado los cuerpos de nueve inmigrantes fallecidos intentando alcanzar a nado Ceuta, indicó a la AFP la delegación del Gobierno español en el enclave.

El Gobierno español señaló en un comunicado del Ministerio de Interior que había acordado con Rabat medidas para devolver "lo antes posible" a Marruecos a "todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viajará el viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social", advirtió el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Vivas, a la televisión pública española TVE.

"En los últimos días han llegado a Ceuta por vía marítima más de 1.500 migrantes", a un ritmo de "200 personas por día", por lo que "los centros de acogida se encuentran colapsados y saturados", precisó Vivas.

Crisis con Marruecos y molestia de Italia

Interior destacó en su comunicado "la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria", al señalar a las "redes de tráfico de personas" como responsables de las entradas masivas.

Sin embargo, Italia expresó su malestar con España al plantear su suspensión del espacio de fronteras abiertas Schengen, que abarca 29 países europeos.

"Las imágenes que llegan desde Ceuta muestran hasta qué punto la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española" a inmigrantes irregulares "es profundamente equivocada y fomenta la trata de seres humanos", escribió en X el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

La entrada de más de 10,000 migrantes a Ceuta en mayo de 2021 ocurrió cuando Rabat relajó los controles fronterizos en el marco de una crisis con España.

Entonces, Marruecos se indignó después de que España acogiera para recibir tratamiento médico al líder de los independentistas saharauis del Frente Polisario, respaldados por Argelia.

La crisis diplomática llegó a su fin en 2022 tras el giro de Madrid en el delicado asunto del Sáhara Occidental, abandonando su neutralidad y reconociendo un plan de autonomía propuesto por Rabat para esta antigua colonia española.

La principal ruta de entrada de los migrantes irregulares a España sigue siendo el archipiélago atlántico de Canarias, frente a las costas de África.

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