España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Miles de jóvenes marroquíes se dirigieron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España) para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE, y cientos de ellos saltaron las barreras de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías. La ciudad norteafricana española de Ceuta solicitó este jueves al Gobierno nacional que proceda al cierre de la frontera con Marruecos debido a la entrada de miles de migrantes marroquíes. ( EFE/MAR MARÍN )

España y Marruecos acordaron este jueves reforzar coordinación y esfuerzos para afrontar la crisis migratoria que afecta a Ceuta, y se comprometieron a revisar y aplicar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron de manera irregular en esa ciudad norteafricana española.

El Ministerio español del Interior destacó en un comunicado la "ejemplar colaboración" entre España y Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria, en una crisis provocada por la entrada en Ceuta de entre 1,500 y 2,000 inmigrantes que nadaban desde Marruecos, según datos de las autoridades locales.

Interior denunció que las redes de tráfico de personas están "instrumentalizando" una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados hacia España, mayoritariamente jóvenes.

El Tribunal Supremo español confirmó a primeros de julio que la ley de extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como 'devoluciones en caliente' (expulsión inmediata), de los inmigrantes interceptados en alta mar.

Jóvenes desbordan costa española

Miles de jóvenes marroquíes llegaron hoy mismo a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE.

Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta, mientras agentes de las fuerzas auxiliares marroquíes que se ocupan de la seguridad en tierra se retiraron al paso de los jóvenes.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a Ceuta debido a la crisis migratoria, ciudad que pidió al Gobierno español que cierre la frontera con Marruecos de manera "urgente e inaplazable".

En un comunicado, agradece el ministro a las autoridades marroquíes los esfuerzos de los últimos días, que impidieron miles de intentos de entrada irregular.

Grande-Marlaska ha permanecido al habla permanente con su colega marroquí, Abdelouafi Laftit, según el Ministerio.