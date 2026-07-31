Comienzan a levantar las evacuaciones y confinamientos por dos incendios de España

Medios aéreos y terrestres tratan de sofocar el incendio de Veguellina, en el municipio de Villafranca del Bierzo (León) que afecta a las localidades de San Pedro de Olleros, Moreda y San Martín de Moreda. ( EFE/ ANA F. BARREDO )

Las evacuaciones y los confinamientos provocados por los incendios forestales del centro-oeste y el este de España comenzaron a levantarse este viernes gracias a los avances contra el fuego, por lo que vecinos de 17 localidades españolas podrán regresar a sus casas a lo largo del día, según informaron las autoridades regionales.

Estas restricciones se produjeron por los incendios que afectaron a municipios de las provincias de Zamora (centro-oeste), con 11,000 hectáreas calcinadas, y Castellón (este), con 9,599 hectáreas quemadas y que sigue sin estabilizarse.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidió a la ciudadanía madrileña (centro) que "no baje la guardia" ante el incendio forestal de Madrid, que ya calcinó 27,000 hectáreas y está estabilizado, mientras dotaciones terrestres y medios aéreos trabajan en refrescar la superficie afectada en plena ola de calor.

Ese incendio, junto con el que afectó a 50,000 hectáreas de la provincia vecina de Ávila y que se convirtió en el mayor de la historia de España, tuvo un impacto que costará alrededor de 157.1 millones de euros en recuperar (alrededor de 180.4 millones de dólares).

Fin de evacuaciones y confinamientos en Zamora

Los confinamientos de las localidades zamoranas de Fermoselle y Fariza y los desalojos de doce de los catorce pueblos que fueron evacuados el pasado miércoles, cuando comenzó este incendio, se fueron acordadas ser levantadas a lo lago de la mañana, según informó el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi).

Únicamente se mantuvieron las evacuaciones de dos localidades, donde la orografía del terreno no permite el trabajo eficaz de los medios terrestres, situada en el entorno del parque natural Arribes del Duero.

La situación del incendio, que quemó unas 11,000 hectáreas en un perímetro de unos 75 kilómetros, es hoy "favorable" tanto en las tareas de extinción como en las implicaciones del incendio sobre la población de la zona afectada.

Desde el inicio de este incendio el pasado miércoles 29 de julio, trabajaron en el operativo de extinción 14 técnicos, 37 agentes medioambientales, 23 cuadrillas terrestres y doce cuadrillas helitransportadas, entre otros.

El fuego sigue activo en Castellón

Los vecinos evacuados por el incendio forestal de la Vall d'Uixó, en Castellón (excepto los de dos municipios), pueden ya regresar a sus domicilios y se suman a las personas que empezaron a volver en los dos últimos días, gracias a los avances en la extinción del fuego, que lleva casi una semana activo.

A excepción de las localidades de Artana y Eslida, se levantó la evacuación para cinco poblaciones de la zona, según el conseller de Emergencias de la Generalitat (el gobierno regional), Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Este incendio, de cuyo inicio se cumplen siete días, sigue sin ser estabilizado, mantiene el perímetro de 82 kilómetros y 9,599 hectáreas quemadas, indicaron Valderrama y Bernabé tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

El coste de los incendios del centro de España

Los incendios del centro de España de las provincias de Madrid y Ávila afectaron a más de 100,000 personas y tuvieron un impacto directo en el parque residencial de esas áreas, cuya recuperación podría costar en torno a los 157.1 millones de euros (unos 180.4 millones de dólares).

Hasta 1,580 viviendas se encuentran dentro del perímetro calcinado, con un valor de mercado que ronda los 343.9 millones de euros (395 millones de dólares), según estimaciones del portal inmobiliario Idealista elaboradas a partir del cruce de datos entre las imágenes satelitales del programa Copernicus y la información catastral.

La provincia de Madrid concentra la mayor parte de estas viviendas, un total de 1,351.

Extinciones y nuevos fuegos

Mientras, en medio de la ola de calor, se declaró un nuevo incendio forestal con dos focos activos en la provincia de Cáceres (oeste) que afecta a una zona de alta montaña, y otros cinco en Cataluña (noreste), provocados por los rayos de varias tormentas.

Y el incendio que afectó a dos municipios de Galicia (noroeste) está extinguido desde anoche tras quemar 38 hectáreas, mientras que el de Ourol, en la provincia vecina de Lugo, sigue controlado desde ayer, jueves.