Cómo la desinformación sobre una frontera abierta potenció la ola migratoria en España

Cientos de inmigrantes marroquíes descansan en las calles de Ceuta, este lunes. La vigilancia en el entorno de la frontera del Tarajal, tanto por vía marítima como terrestre, así como los nuevos medios de contención en la zona con la instalación de una barrera en el mar han reducido al mínimo las entradas a nado desde Marruecos. ( EFE/REDUAN )

"La puerta de Ceuta está abierta", "hoy es el día" o "Tetuán, vamos" son algunos de los mensajes en redes sociales que generaron una narrativa desinformadora que llevó a creer a decenas de miles de las personas que cruzaron irregularmente la frontera de Marruecos a España a finales de la semana pasada que podrían hacerlo libremente.

Desde el jueves pasado, según datos del Ministerio de Interior español y a la espera de la confirmación de las cifras, muchos más de 50,000 migrantes accedieron desde Marruecos a la ciudad española y fronteriza de Ceuta, en su mayoría a nado, y el gobierno local ceutí los cifró en 80,000.

Muchos de ellos regresaron voluntariamente a su país por varios motivos, como el anunciado acuerdo entre España y Marruecos para su repatriación o la ausencia de comercios o bares abiertos en Ceuta para atender sus necesidades más básicas, aunque todavía muchos siguen en la ciudad.

Diferentes medios de comunicación, entre ellos EFE, constataron el convencimiento de esos migrantes de que encontrarían abierta la frontera.

Los rumores circulaban entre ellos después de que mensajes virales en las redes sociales marroquíes hubieran amplificado la creencia de la entrada sin impedimentos a territorio español, tal y como comprobó EFE Verifica.

Incluso el Ministerio del Interior de Marruecos apuntó a la desinformación como una de las causas superpuestas de esta llegada masiva, que se produjo semanas después de una sentencia del Tribunal Supremo español que el 8 de julio dictaminaba que no se podía aplicar el rechazo en frontera a las personas que llegasen a nado a Ceuta o Melilla (la otra ciudad española del norte de África).

Incitaciones a cruzar la frontera

Las publicaciones no se limitaron a asegurar que la frontera estaba abierta; algunas animaban expresamente a desplazarse hacia Ceuta y afirmaban que era una oportunidad que había que aprovechar.

"La puerta de Ceuta está abierta para todos. Comparte para que todos se enteren", señalaba una publicación con vídeo difundida en Facebook con miles de interacciones, mientras que otro usuario afirmaba: "La puerta de Ceuta está abierta. Tetuán, vamos" (Tetuán es una ciudad en el norte de Marruecos).

En otra grabación, el mensaje "hoy es el día de Ceuta" acompañaba unas imágenes que presentaban el despliegue de policías y ambulancias como una circunstancia favorable para intentar la entrada.

El bulo de un cruce accesible se reforzaba con publicaciones audiovisuales que mostraban cómo miles de migrantes entraban por los controles fronterizos.

Un rumor extendido "como la pólvora"

La circulación del rumor también fue señalada por medios marroquíes.

El diario Le360 informaba el jueves de que la concentración en Fnideq (Castillejos en su denominación española), la ciudad marroquí fronteriza con Ceuta, comenzó después de que una llamada a actuar se extendiera "como la pólvora" por las redes sociales y de boca en boca, hasta convencer a cientos de personas de cruzar a España.

Este periódico aseguraba que algunos jóvenes se habían movilizado atraídos por rumores de que no serían devueltos y podrían obtener una regularización inmediata.

Un día después, el diario digital LeBrief señalaba que en TikTok, Facebook y WhatsApp se habían difundido mensajes que presentaban Ceuta como fácilmente accesible y aseguraban que España tendría que acoger a cualquiera que alcanzara su territorio.

Información errónea con gran influencia

El Ministerio del Interior marroquí indicó el domingo en un comunicado que la desinformación fue uno de los factores superpuestos de esta crisis migratoria.

La nota de prensa enumeraba entre esas causas "la explotación sesgada del espacio digital", "la promoción de información engañosa" y "las interpretaciones erróneas de los datos legales y administrativos".

Ese contexto de fallos de interpretación incluye una lectura equivocada de la sentencia del Tribunal Supremo español sobre la prohibición de las conocidas como 'devoluciones en caliente' de las personas migrantes interceptadas en alta mar que pretenden entrar a nado a ciudades españolas.

Así, el 25 de julio, cinco días antes de la oleada migratoria y ante el aumento de los intentos de llegada a nado, el sitio digital Rif24 señalaba en una publicación en Facebook: "Ceuta se convierte en una puerta abierta".

El resto de ese mensaje, sin embargo, informaba de que "miles de jóvenes siguen arriesgando sus vidas para huir del desempleo", en un tono opuesto a cualquier incitación a cruzar la frontera.

Un reciente estudio del marroquí Observatorio del Norte de Derechos Humanos, basado en una encuesta a 500 jóvenes de la región de Tánger, Tetuán y Alhucemas (norte de Marruecos), concluye que el 81 % considera que los contenidos sobre migración difundidos en las redes presentan esta vía como una solución para mejorar sus condiciones de vida.

Además, el 78.4 % de los encuestados afirma que los jóvenes encuentran con facilidad publicaciones que fomentan la migración irregular, mientras que el 74.2 % asegura seguir páginas que ofrecen información o ayudan a planificar este tipo de desplazamientos.