España espera que Italia levante "a la mayor brevedad" los controles fronterizos

El comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, ofrece una rueda de prensa tras una reunión virtual de los ministros del Interior de la Unión Europea en la Comisión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 4 de agosto de 2026. La reunión de emergencia fue convocada tras la reciente llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta, en el norte de África, donde miles de personas cruzaron desde Marruecos durante varios días, lo que motivó la adopción de medidas de emergencia y reavivó el debate sobre la política migratoria de la Unión Europea. Los ministros analizaron el apoyo a España, la protección de las fronteras exteriores de la UE, la cooperación con Marruecos y una respuesta europea coordinada ante la situación. (Bélgica, Marruecos, España, Bruselas). ( EFE/EPA/OLIVIER HOSLET )

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró confiado este martes en que Italia levante "a la mayor brevedad" los controles en las fronteras aéreas y marítimas internas con España, y dejó claro que el espacio Schengen (de libre circulación) no ha estado nunca "ni en mínimo peligro" por la crisis en Ceuta.

El ministro ofreció una rueda de prensa al término de la reunión telemática que mantuvo con sus homólogos europeos tras la crisis en Ceuta, en la que le manifestaron su solidaridad y reconocieron el trabajo llevado a cabo por España.

El pasado día 30 de julio decenas de miles de personas, 72,000 según el ministro, entraron a nado en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, aunque en la actualidad 70,000 ya regresaron a su país de origen.

En la reunión de hoy Grande-Marlaska también expuso que los controles italianos le parecen "absolutamente carentes de necesidad y de proporcionalidad", y que España ha recibido "movimientos secundarios" de inmigración "que vienen del este" y no por eso ha decidido poner controles en sus fronteras.

Preguntado por la intervención del ministro italiano, Matteo Piantedosi, en esta reunión, Marlaska dijo que este le mostró "el reconocimiento al trabajo", pero que no dijo explícitamente que estos controles se vayan a levantar: "Espero, eso sí que espero, que los levante a la mayor brevedad", indicó el ministro español.

Además, dijo que no entendía que se hubiesen establecido estos controles internos porque España "nunca ha levantado controles" y "porque no había ningún riesgo" a movimientos secundarios derivados de la crisis ceutí.

El freno de Italia

Italia comenzó pasado sábado a aplicar en aeropuertos y puertos marítimos los controles aleatorios a viajeros procedentes de España, tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de suspender temporalmente el Acuerdo Schengen por la crisis migratoria de Ceuta.

En el aeropuerto romano de Fiumicino, con una media de 55 vuelos diarios desde España en la temporada de verano, EFE constató la entrada en vigor de estos controles coincidiendo con la llegada de aviones comerciales procedentes de ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga.