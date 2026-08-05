Ceuta alerta que la situación de menores migrantes es "insostenible"

Los jóvenes inmigrantes que duermen en la calle hacen cola para ducharse en la playa del Trampolín, tras acceder a Ceuta el pasado jueves durante la entrada masiva por el espigón fronterizo protagonizada por más de 70.000 personas y que permanecen en la ciudad, entre ellos 528 menores. ( EFE/ REDUAN )

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, alertó este miércoles de que la cantidad de menores migrantes que quedan en el enclave español en el norte de África tras la crisis migratoria es "insostenible". Unos 72.000 migrantes entraron la semana pasada en Ceuta, la gran mayoría a nado o a pie, de los que alrededor de 70.000 regresaron ya a la vecina Marruecos, de acuerdo con cifras de las autoridades españolas.

"Ahora mismo la ocupación que tiene Ceuta en el ámbito de la acogida de menores es de un 2.600% por encima de su capacidad crítica", indicó Vivas en la televisión pública, cifrando en alrededor de 1.100 los que están siendo atendidos en la ciudad autónoma.

"Es una situación absolutamente insostenible", agregó el presidente ceutí, miembro del Partido Popular, principal formación opositora al gobierno español que preside el socialista Pedro Sánchez.

Solicitan auxilio a resto de España

"Hay todavía menores en nuestras calles y es una prioridad, una gran preocupación", indicó de su lado el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez. Vivas, que aseguró que Ceuta sigue "con el alma en vilo", pidió auxilio al resto de España. En las calles del enclave, así como en parques y playas, podían verse este miércoles grupos de jóvenes migrantes, constató un periodista de la AFP.

"Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite, y pedimos socorro, pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España", aseguró.

De acuerdo con la legislación española, las comunidades autónomas deben auxiliar a acoger a menores procedentes de zonas en situación de tensión extraordinaria. Pero esta norma topa con la reticencia de algunas regiones donde el Partido Popular gobierna en coalición con la formación ultraderechista Vox, contraria a esta acogida y restrictiva en cuestiones de migración.

"El Partido Popular y los gobiernos gobernados por el Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto", subrayó sin embargo el vicepresidente primero del gobierno español, y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la televisión pública.

Preguntado sobre una posible falta de previsión, de la que algunas voces acusan al ejecutivo nacional, el ministro Cuerpo destacó la "excepcionalidad" de lo ocurrido, que era "a la luz de los informes que se tenían totalmente imprevisible". Vivas afirmó, sin embargo, que días antes de la crisis alertó al gobierno central de que "se estaba produciendo un intenso flujo de entradas en Ceuta" e incluso llegó a pedir la declaración de emergencia nacional que, según contó, el ejecutivo rechazó porque "no era jurídicamente factible".

"Dimos indicaciones suficientes para poner de manifiesto que la situación se estaba tensionando mucho y que se requería la adopción de medidas excepcionales", lamentó.

Desde Madrid, piden proteger a los menores

Organizaciones especializadas en la protección de la infancia expresaron al Gobierno español en Madrid su preocupación por la situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas la pasada semana desde Marruecos, especialmente de los niños y niñas que están en la calle.

En sendas cartas dirigidas al presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, y a varios ministros, organizaciones como Plataforma de Infancia, Fundación Raíces o Asociación Exmenas muestran su preocupación por la situación de las personas que permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de la playa de la ciudad de Ceuta, entre las que puede haber niños y adolescentes aún no identificados y otras personas vulnerables.

El pasado 30 de julio, decenas de miles de personas, 72,000 según el Gobierno español, cruzaron a nado desde Marruecos a Ceuta, aunque según fuentes oficiales 70,000 ya regresaron a ese país. Entre estas miles de personas, había menores y cientos de ellos deambulan aún por la ciudad española en el norte de África.

Además, las ONG piden que se garantice de forma inmediata el acceso a agua, alimentos, atención sanitaria y el resto de la asistencia humanitaria y muestran especial preocupación por la situación de vulnerabilidad de las niñas que se encuentran en situación de calle sin recibir protección.

Las organizaciones recuerdan que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser protegidos con independencia de su nacionalidad, situación administrativa o forma de llegada a España, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español y la Convención de los Derechos del Niño.

Las expulsiones automáticas y forzosas de niños son ilegales

Las organizaciones recuerdan que expulsar a niñas y niños de manera automática en contra de su voluntad es contrario al ordenamiento jurídico español y que cualquier decisión debe adoptarse tras escucharlos, valorar su situación individual y determinar cuál es la solución que mejor responde a su interés superior.

Las entidades subrayan que es fundamental identificar a todas las niñas y niños para poder localizar a sus familias y, si finalmente se procede a su repatriación porque ese es su interés superior, que en ningún caso consista en la mera entrega a las autoridades marroquíes.

Los jóvenes en situación de desamparo deben ser inscritos en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados y automáticamente tutelados, declaran las ONG.

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