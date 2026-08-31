Sánchez afirma que no hay ninguna información que apunte a Marruecos en la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que tanto el Centro del Inteligencia como la Policía Nacional disponían de "informes de situación" en la frontera de Ceuta en días previos, pero no de la "magnitud" ni la "gravedad" de lo aconteció los días 30 y 31 de julio. ( EFE/SER/LUIS MIGUEL GONZÁLEZ )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" de las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta.

Esta ciudad española del norte de África sufrió los pasados días 30 y 31 de julio una entrada masiva irregular por mar de unas 72,000 personas procedentes de Marruecos.

Aunque la inmensa mayoría regresó a las pocas horas, aún permanecen en Ceuta una parte, 5,000 según las autoridades españolas, muchas de ellas viviendo en la calle, provocando una crisis en la ciudad, con protestas ciudadanas en los últimos días.

El jefe del Ejecutivo, en un entrevista en la cadena SER de radio, remarcó que de los datos de inteligencia no se desprende "ninguna duda" sobre una participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta, y sí citó el papel de cooperación de ese país africano.

Sánchez enfatizó que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "mucho ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y recordó que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en Castillejos (zona fronteriza) en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.

En este sentido, advirtió que "si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona; al contrario, se agravaría", y rechazó cualquier "falta de confianza" con este país.

Cooperación de Marruecos

Las autoridades marroquíes, señaló el presidente del Gobierno, ofrecieron una "cooperación instantánea inmediata" para hacer frente a la inmigración irregular; los días de la entrada masiva estuvieron "al habla constantemente" y el 31 se empezó a ver un despliegue operativo ante "la avalancha de personas".

Respecto al papel de otros países en esta crisis, insinuó que la política exterior "valiente" de España puede haber motivado movimientos de países como Rusia o Israel para desestabilizar a través de bulos y desinformación en el ámbito de los movimientos migratorios.

"Es evidente que si Rusia se mete a desinformar sobre esta cuestión o Israel también desinforma criticando al Gobierno de España, no será porque les preocupa la migración en España o en Europa, sino por las posiciones políticas que estamos manteniendo, yo creo que valientes, respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Putin en Ucrania", sostuvo.

Por otro lado, aludió a las críticas de los socios de la UE por la gestión migratoria del Gobierno al recordar que España siempre fue solidaria, por ejemplo con Italia, cuando acogió a los migrantes que desembarcaron en la isla de Lampedusa.

Él siempre defendió que los países de la "primera frontera" europea, como España, necesitan de la solidaridad de los países centroeuropeos y del norte de Europa.