La UE acuerda 115 millones de euros a España por la crisis migratoria en Ceuta

-El rey de España se reunió este lunes con la ministra de Defensa española, Margarita Robles, y altos mandos militares para analizar la situación de la ciudad norteafricana de Ceuta, donde más de 70.000 personas entraron de manera irregular desde Marruecos el 30 y 31 de julio. Asistieron el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón, el comandante general de Ceuta, general de División Luis Fernández Herrero, y los mandos operativos, "con el objeto de examinar la situación en Ceuta desde el punto de vista de la defensa", según publicó la casa real en la red social X este martes. ( EFE/ CASA REAL )

La Unión Europea concedió el miércoles una ayuda de emergencia de 115 millones de euros (133 millones de dólares) a España para apoyar la gestión de la ciudad autónoma de Ceuta tras la llegada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Esta ayuda servirá, en particular, para reforzar la vigilancia de las fronteras, adquirir equipos como cámaras térmicas y desplegar personal adicional, precisó la Comisión Europea.

Exespía cuestiona que la cúpula de seguridad de Rabat desconociese entrada masiva en Ceuta

Exministro de inteligencia marroquí cuestiona los altos cargos de seguridad

En París, el ex 'número dos' de los servicios de inteligencia exterior de Marruecos Mehdi Hijaouy cuestiona que los altos cargos de seguridad marroquíes no estuvieran al tanto de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio pasado, en declaraciones publicadas este miércoles por el semanario satírico francés Le Canard enchaîné.

"¿Cómo puede dirigirse tanta gente hacia la frontera sin que ni el virrey ni el jefe de la policía sean informados?", se pregunta Hijaouy, de 53 años, quien fue hasta 2014 número dos de la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), el servicio de inteligencia exterior marroquí, y posteriormente ocupó otros puestos vinculados a los servicios de seguridad y al entorno del rey Mohamed VI.

El exespía señaló directamente al jefe de la policía y la seguridad marroquí, Abdellatif Hammouchi, y a Fouad Ali El Himma, estrecho colaborador de Mohamed VI y conocido como 'el virrey', como dos de los responsables que, a su juicio, habrían tenido conocimiento de la operación, según información de la que asegura disponer. Según Le Canard, las sospechas del Hijaouy apuntan a que la habrían incluso orquestado.

Por otra parte, Hijaouy afirmó que Marruecos utilizó el programa espía Pegasus contra dirigentes políticos y periodistas, en línea con investigaciones anteriores de Amnistía Internacional y el consorcio Forbidden Stories.

Entre los objetivos mencionados por Hijaouy en esas investigaciones figuraron el presidente francés Emmanuel Macron, el ex primer ministro francés Édouard Philippe (candidato al Elíseo en 2027) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según Hijaouy, técnicos de la empresa israelí NSO Group, desarrolladora de Pegasus, presentaron el programa a Hammouchi en Rabat en febrero de 2017. El responsable de seguridad habría pedido probarlo en su propio teléfono antes de utilizarlo posteriormente contra otros objetivos, según el exespía.

Actualmente se encuentra fuera de Marruecos por motivos de seguridad, según el rotativo, que asegura haberse entrevistado con él en un país extranjero donde se oculta

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