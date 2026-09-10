Una comisión de la Eurocámara enviará una misión a Ceuta a instancias de PP y Vox

Vista de exterior del asentamiento temporal de Loma Colmenar donde continúan los migrantes durmiendo en la calle esperando a ser aceptados en el interior. ( EFE/LAURA RINCÓN )

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) acordó este jueves enviar una misión de eurodiputados a Ceuta tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma del pasado 30 y 31 de julio, un viaje que tendrá lugar la última semana de febrero de 2027, informaron fuentes del PP y Vox.

Esta misión, apoyada por los grupos popular, ultraconservador, de extrema derecha y soberanista del Parlamento Europeo y a la que se opusieron los socialdemócratas, busca "recabar información directa de las autoridades españolas y ceutíes, de organizaciones de la sociedad civil y de las personas afectadas sobre el terreno" sobre esta entrada de migrantes, dijo el PP en un comunicado.

La misión "permitirá escuchar directamente las preocupaciones expresadas por los ciudadanos de Ceuta en relación con su seguridad, su libertad de movimiento y el acceso normal a los espacios públicos y a las infraestructuras básicas".

La delegación también quiere recabar detalles sobre "las circunstancias concretas en las que se produjo la invasión y posterior desplazamiento masivo de personas hacia la frontera", el papel de Rabat y las fuerzas marroquíes en el episodio y respecto a cuán eficaz es la cooperación entre Bruselas y Marruecos, así como qué alertas e informes tenían las autoridades españolas antes y durante la entrada, dijo el PP.

"Vox exigirá que la investigación esclarezca qué ocurrió, cómo actuaron las autoridades y qué responsabilidades debe asumir el Gobierno de Sánchez por la desprotección de Ceuta", señaló Vox en su comunicado.

Miembros de la comisión

Se decidirán más adelante los miembros de la misión, los eurodiputados acompañantes y el itinerario exacto de la visita.

Por su parte, Vox avanzó que propondrá que los diputados se reúnan con el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, con asociaciones vecinales y ciudadanos ceutíes, así como con "mujeres víctimas de violencia sexual que quieran prestar testimonio, respetando su intimidad".

A su regreso, los eurodiputados elaborarán un informe sobre la misión y que puede incluir recomendaciones a las autoridades españolas o a la Comisión Europea sobre la gestión de la situación.

Además, la comisión de Peticiones debatirá el 28 de septiembre peticiones ciudadanas sobre la crisis en Ceuta.

En paralelo, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, viajará a la ciudad autónoma de Ceuta el próximo lunes 21 de septiembre junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijeron a EFE fuentes populares.