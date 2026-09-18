Pedro Sánchez defenderá en la ONU su política migratoria tras la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez toma asiento durante la sesión de control del Congreso de los Diputados en Madrid. ( EFE/ RODRIGO JIMÉNEZ )

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, defenderá en la ONU la política migratoria de su Ejecutivo tras la crisis que está viviendo Ceuta a consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que tuvo lugar en esa ciudad española del norte de África a finales de julio.

Más de 80,000 personas entraron en dos días de forma irregular a Ceuta, donde todavía se estima que hay entre 9,000 y 10,000 migrantes y donde este viernes se efectúa un operativo para trasladar a más de 3,000 personas que aún se encontraban asentadas en dos playas ceutíes para llevarlas a un centro de acogida temporal cercano al puerto de la ciudad.

Sánchez viajará el lunes a Nueva York con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, y además de intervenir ante el plenario, protagonizará una agenda que incluye una serie de actos sobre cuestiones económicas o el futuro de la inteligencia artificial (IA).

La situación en Ceuta estará presente inevitablemente en algunas de las intervenciones y reuniones de Sánchez, quien según fuentes del Gobierno resaltará la política migratoria que está llevando a cabo y que considera que es la más adecuada ante el problema de la inmigración no solo en el caso de la ciudad autónoma, sino en general.

Además, entre sus prioridades en este viaje está el defender el multilateralismo y el modelo económico español, que el Ejecutivo subraya que permite el crecimiento a la vez que hay empleo de calidad y se sube el salario mínimo.

Una posición que estará presente en el foro económico en el que el presidente del Gobierno participará junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Retos de la IA

La forma en la que hay que afrontar los retos de la inteligencia artificial y el impacto de las redes sociales en los menores serán otros ejes de su viaje, que iniciará justo después de presidir un acto en Madrid sobre los planes del Gobierno ante la IA.

Sánchez comenzará su agenda el lunes con una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la recta final de su mandato, y un encuentro internacional sobre multilateralismo.

El martes asistirá a la inauguración del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea, en el que intervendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ese mismo día, Trump celebra la tradicional recepción a los jefes de delegación de cada país y Sánchez ha recibido invitación para asistir, pero aún no se ha decidido si podrá hacerlo o no, según las fuentes del Gobierno, por razones de agenda.

También participará en un acto de homenaje a la escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, leyenda del activismo feminista que falleció el pasado 3 de septiembre en Nueva York a los 92 años; en un evento sobre la IA y la protección de los menores, y en otro sobre defensa de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

El miércoles, día 23, comenzará con el acto con el alcalde de Nueva York, presidirá otro en la Cámara de Comercio de España (donde mantendrá también un encuentro con empresarios), ofrecerá una rueda de prensa y será también cuando intervenga ante la Asamblea de la ONU.

Sánchez cerrará su viaje (durante el que mantendrá una serie de reuniones bilaterales aún por oficializar) en Boston, donde se verá con la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, e intervendrá en un acto organizado por la Universidad de Harvard.