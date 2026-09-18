La desinformación sobre migración creció un 14 % en Europa tras crisis de Ceuta, según EDMO

Un grupo de inmigrantes son realojados desde las playas de Benítez y el Trampolín de Ceuta hasta el campamento temporal habilitado en el puerto de la ciudad, con capacidad para unas 1,700 personas. ( EFE/MINISTERIO DE INCLUSIÓN )

Las campañas de desinformación y las noticias falsas relacionadas con la migración aumentaron un 14 % en agosto, justo después de la crisis migratoria de Ceuta (España) en la que entraron más de 70,000 personas irregularmente desde Marruecos, alcanzando un máximo histórico, según un informe publicado este viernes del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO).

Tras la crisis migratoria ocurrida en Ceuta, la ciudad española norteafricana fronteriza con Marruecos, los días 30 y 31 de julio, la desinformación "aprovechó la oportunidad", explica el informe, para difundir contenido contra la inmigración que alimentaba mensajes de odio a través de cientos de vídeos e imágenes difundidos por numerosos países de Europa, como Italia, Francia, Alemania o Letonia.

Las 25 organizaciones que forman parte de la red de verificación de datos de EDMO publicaron 1.219 artículos de verificación de datos, de los que 269 (un 22 %) se centraron en desinformación relacionada con la inmigración, 94 (8 %) en desinformación relacionada con Ucrania y 88 (7 %) en desinformación relacionada con la salud (excluyendo la COVID-19), entre otros.

Un mapa que ofrece el documento, titulado "La crisis de Ceuta provoca un repunte de la desinformación migratoria", ofrece una visión global de a cuántos países llegaron diferentes tipos de desinformación, la mayoría, vídeos sobre migrantes en Ceuta llevando a cabo acciones que nunca hicieron, como comer gatos, atacar iglesias o intimidar a habitantes locales.

Contenido engañoso y teorías conspiratorias

Una de estas "historias engañosas", relata el documento, afirmaba que un migrante había entrado por la fuerza en el coche de una mujer, acción que también fue publicada por el chatbot de IA Grok, de X, que según EDMO ha demostrado difundir desinformación repetidamente especialmente en momentos de noticias de última hora.

El informe también afirma que cuentas proisraelíes promovieron que las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla son colonias de España, en un intento de atacar la posición española sobre Gaza y la situación en Palestina, mientras que redes proiraníes y propalestinas difundieron la teoría de la conspiración de que Estados Unidos e Israel estaban detrás de la ola migratoria para atacar el apoyo de España a Palestina.

Los verificadores de datos detectaron vídeos generados mediante IA de una chica llamada Farah que supuestamente había cruzado la frontera el 30 de julio y que ahora vive un "idílico sueño europeo" mientras animaba a otros a intentar cruzar.

Desinformación sobre Ceuta en diferentes países

En Estonia, se difundió información originada en cuentas proiraníes y antioccidentales que decía que el cruce masivo de migrantes fue organizado por Estados Unidos e Israel para castigar a Madrid por su oposición a la guerra de Gaza.

Otra afirmación difundida en Portugal sostenía que el ejército argelino estaba escoltando a migrantes hacia Ceuta, demostrando que el cruce masivo había sido planeado.

En Reino Unido, circularon noticias falsas que afirmaban que ese país acogería a miles de migrantes que habían cruzado la frontera en Ceuta.

Y por toda Europa circularon diversas imágenes y vídeos falsos que afirmaban mostrar otro cruce masivo en esa ciudad española el 15 de agosto. Sin embargo, esa entrada no ocurrió, recuerda EDMO.

Además, "muchos" actores políticos, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vincularon la crisis, sin pruebas y en ocasiones con afirmaciones falsas, con la reciente decisión de España de regularizar a cientos de miles de migrantes, afirma el documento.

La desinformación protagonista en Alemania, Polonia e Italia

El documento ofrece, además, un análisis de qué información falsa fue la protagonista en algunos países europeos en el mes de agosto.

En Alemania, lo fue un vídeo de una persona clasificando y destruyendo papeletas electorales marcadas a favor del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD).

En Italia, se difundió que el nuevo plan de acción del Gobierno para mujeres y niñas era un intento de disuadir a las mujeres de ser madres que se quedan en casa, cuando el objetivo real era combatir el sexismo institucional.

Estas publicaciones se compartieron cientos de veces en Facebook y se vieron en más de 43,000 ocasiones en X desde que se publicaron el 10 de agosto.

Y en Polonia, una calle con numerosas banderas supuestamente ucranianas era una prueba de la "ucranización" de Polonia, que se difundió sobre todo por Facebook.

Sin embargo, se pudo comprobar con imágenes de mejor calidad, que no se trataba de banderas ucranianas, sino de las de Sepólno Krajenskie, una ciudad polaca cuya bandera es parecida a la de Ucrania.