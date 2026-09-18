Hijo de fundador de Mango niega relación con terapias que simularan despeñar a un familiar

Jonathan Andic anunció el 26 de mayo que dejaba temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa. ( EFE/ LLYC )

La defensa de Jonathan Andic, hijo del fundador de la firma de moda española Mango, negó este viernes que "conociera o se interesara" por terapias de simulación de caídas en la montaña y volvió a denunciar que se está vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, "desde el mismo día de su detención".

Fuentes de la defensa de Andic, investigado por matar presuntamente a su padre arrojándolo por un barranco de Cataluña (noreste) en una excursión en diciembre de 2024, salieron así al paso de la información que publica este viernes el diario La Vanguardia a raíz de la declaración ante la policía regional de una nueva testigo del caso.

La testigo británica vinculada a la familia

La testigo, una intérprete británica, colaboradora de la terapeuta de la familia Andic, Julia L., proponía excursiones en la naturaleza donde los pacientes pudieran tratar conflictos vinculados a su relación.

El 7 de diciembre de 2024, siete días antes de la muerte del fundador de Mango, acompañó a Jonathan a la ruta en la que se despeñó su padre.

En su declaración, detalla hoy La Vanguardia, la testigo añadió que Jonathan Andic se mostró "muy interesado" en un tratamiento ideado por su terapeuta que consistía en simular que se arrojaba por un barranco a un familiar al que se odiaba e incluso quiso presenciar ese ejercicio en un precipicio al que Julia L. llevó a otro de sus pacientes.

La intérprete acudió a la policía de Cataluña a prestar declaración el pasado mes de junio, un día antes de que la terapeuta de los Andic lo hiciera ante el juzgado que investiga el caso, pero fuentes de la defensa sostienen que no se les ha notificado aún el contenido de su testimonio, por lo que "no es posible pronunciarse" sobre el mismo.

En cualquier caso y con "total contundencia", las mismas fuentes insisten en que Andic nunca conoció ni se interesó por ningún tipo de terapia que se basara en simulaciones de caídas en la montaña.

Para la defensa de Andic, ejercida por los letrados Cristóbal Martell y Sebastián de Juan, esas revelaciones suponen "una merma evidente del derecho a la defensa del investigado, cuya presunción de inocencia se ha vulnerado desde el mismo día de su detención".

A partir de los informes de la policía, que interrogó al entorno de los Andic y analizó los mensajes telefónicos que padre e hijo intercambiaron, la jueza instructora del caso apunta como móvil del supuesto homicidio la mala relación entre ambos y la "obsesión" de Jonathan por el dinero.