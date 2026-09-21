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Menores en Ceuta - España
Menores en Ceuta - España

España refuerza la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla ante posibles entradas

Entre 3,000 y 3,500 los migrantes siguen viviendo en la calle en Ceuta después de la entrada de más de 72,000 los días 30 y 31 de julio, según las autoridades

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    España refuerza la seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla ante posibles entradas
    En la playa Trampolín son visibles los migrantes que viven sin las debidas condiciones en Ceuta. (EFE)

    El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, anunció este lunes un refuerzo de las fronteras de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla con más agentes de la Guardia Civil, ante la convocatoria de nuevas entradas de migrantes previstas para el próximo miércoles, día de las elecciones legislativas en Marruecos.

    En una rueda de prensa en Ceuta, el ministro dijo que se están controlando las convocatorias a través de las redes sociales y mostró su preocupación, aunque señaló que ha desplegado "un dispositivo importante de información, inteligencia y rastreo de fuentes para evaluar las alertas".

    Grande-Marlaska detalló que se reforzó ya la frontera de Ceuta y Melilla con más antidisturbios de la Guardia Civil y que tienen "una evaluación continuada de la información para ver el estado de esa amenaza".

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    Por otro lado, Marlaska ha cifrado entre 3,000 y 3,500 los migrantes que siguen viviendo en la calle en Ceuta después de la entrada de más de 72,000 los días 30 y 31 de julio, y aseguró que a partir de mañana, martes, se acelerarán los trámites burocráticos con más de cien triajes al día de adultos y unos 50 de menores.

    • Según el ministro, ya se filió a más de 2,500 mayores de edad y a unos 1,700 menores de los que entraron en la ciudad española norteafricana en julio, a los que hay que añadir otros 700 menores que ya estaban allí.
    • Además, reconoció la "complejidad" de los triajes "en una crisis tan extraordinaria que nunca se había visualizado como posible", para lo que están trabajando 78 agentes de la Policía Nacional y 11 de la Oficina de Asilo y Refugio.

    También ha insistido en que el Gobierno está trabajando en "otras posibilidades para lograr otros recursos complementarios" para la acogida de inmigrantes y poder llegar a entre 9,000 y 10,000 plazas frente a las más de 6,000 actualmente habilitadas.

    Grande-Marlaska subrayó también que la "inmensa mayoría" de los marroquíes que entraron en Ceuta irregulamente serán devueltos a su país y que solo se quedarán "los que tengan derecho a permanecer por la protección internacional", lo que, según dijo, puede ser el 1 %.

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