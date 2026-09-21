El juez da tres días a Zapatero para entregar documentación sobre sus joyas

El juez que investiga al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero le ha dado un plazo de tres días para que pueda aportar "toda la documentación que se encuentre en su poder" respecto a las joyas halladas en su oficina.

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama también ha encargado un informe pericial sobre estas joyas, que será realizado por gemólogos y tasadores de la Joyería Yanes, que podrán contar con apoyo técnico del Instituto Gemológico Español.

En el marco de la investigación sobre la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, en el que Rodríguez Zapatero está imputado, se hallaron en mayo pasado numerosas piezas de joyería en la caja fuerte del despacho del expresidente del Ejecutivo español (2004-2011) y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE).

El hallazgo de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros (según la tasación encargada por el juez Calama), supuso la apertura de una pieza separada en los tribunales, en la que Zapatero está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando.

Zapatero concedió en julio una entrevista a la televisión pública española (TVE) en la que atribuyó la posesión de esas joyas a un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no reveló y aseguró que dará todas las respuestas oportunas y "extremos posibles" al magistrado porque es su compromiso y deber.

Sus hijas, citadas a declarar

En una providencia hecha pública el pasado jueves, el juez Calama también cita a declarar como investigadas el próximo 30 de noviembre a las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

Calama acordó en junio investigar a las hijas de Zapatero (y a la secretaria de éste, Gertrudis Alcázar), aunque no especificó en su resolución ningún delito para ellas.

El magistrado sí fundamentó la imputación de ambas en los indicios que ya puso sobre la mesa cuando imputó a Zapatero y que giran en torno al papel, presuntamente "instrumental", que habría jugado la empresa de las hijas del político, What the Fav, en la presunta trama relacionada con el rescate de Plus Ultra.

Y es que las hijas de Zapatero realizaron para la empresa de Julio Martínez Martínez, supuesto "lugarteniente" del expresidente del Gobierno, trabajos de maquetación de informes, unas tareas de "escasa entidad técnica" que llevan a los investigadores a sospechar que su empresa se usaba para "la articulación formal de una contraprestación económica".

Así constaba en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre el rol de la empresa de las hijas del expresidente, que, según el juez instructor, es presuntamente una sociedad finalista que recibía fondos de clientes y sociedades instrumentales y los redistribuía a Zapatero.