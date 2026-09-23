El desalojo de una frágil pensionista de 87 años de la vivienda en la que residió casi toda su vida en Madrid, reavivó este miércoles el debate sobre una de las expresiones más duras de la persistente crisis de la vivienda en España.

Maricarmen vivió durante 70 años en el acomodado barrio madrileño de Retiro, junto al popular parque homónimo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y siempre pagó el alquiler, según sus partidarios.

La jubilada llevaba años inmersa en una batalla judicial contra una empresa inmobiliaria que adquirió su apartamento y elevó el alquiler mensual un 275%, hasta 2,650 euros, según el Sindicato de Inquilinos de Madrid.

El Tribunal Supremo falló a favor

La disputa llegó hasta el Tribunal Supremo, que falló a favor de la empresa y allanó el camino para el desahucio, añadió el sindicato.

Agentes de la policía sacaron por la fuerza a decenas de activistas que habían acampado ante el edificio de Maricarmen para tratar de impedir el desalojo este miércoles, entre gritos de "¡vergüenza!" de los manifestantes.

Personal sanitario trasladó en camilla a la pensionista, que necesita silla de ruedas, hasta una ambulancia, mientras los manifestantes coreaban "¡Maricarmen, no estás sola!" detrás un cordón de seguridad.

Amnistía Internacional España denunció "una vulneración de los derechos humanos" y "un sistema que antepone los intereses especulativos de un fondo buitre al derecho de Maricarmen a permanecer en su casa".

"no es un caso aislado, es solo un retrato más del sufrimiento que viven miles de hogares en España", afirmó la organización en un comunicado.

En una entrevista grabada el martes para la televisión pública RTVE, Maricarmen calificó a la empresa de "inhumana, y todo para ganar dinero".

"No se puede hacer a una persona vivir durante siete años lo que yo estoy viviendo, con un machete en la nuca para al próximo momento cortármela", dijo, responsabilizando de su situación a las autoridades nacionales, regionales y municipales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, insistió en que el gobierno de izquierda ha intentado varias veces aprobar una ley para prohibir este tipo de desahucios y acusó a la Comunidad de Madrid, gobernada por los conservadores, de "ponerle la alfombra roja a estos especuladores".

La acceso a la vivienda figura desde hace años entre las principales preocupaciones de los españoles, en un contexto en el que la oferta no cubre la demanda y los alquileres y precios de compra continúan disparándose, como ocurre en otros países de la Unión Europea.

"Me voy de Madrid, porque Madrid no es Madrid. Y la gente de Madrid ya no somos madrileños. Son todos los turistas que tienes en la Gran Vía", declaró Maricarmen a RTVE.

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