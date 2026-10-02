Sánchez abre la puerta a elecciones anticipadas tras la derrota de sus decretos de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno celebrado este viernes en el Congreso. ( EFE/JJ GUILLÉN )

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, abrió este viernes un periodo de reflexión sobre la continuidad de la legislatura y la posibilidad de adelantar las elecciones generales, después de que el Congreso rechazara los dos decretos con los que su Ejecutivo pretendía responder a la creciente crisis de la vivienda en España.

Fuentes de Moncloa señalaron a EFE que, tras la derrota parlamentaria, será necesario analizar cómo recuperar las medidas incluidas en los decretos y qué vías quedan disponibles para afrontar el problema habitacional. Aunque recalcaron que en este momento el Ejecutivo no está todavía "en esa pantalla", admitieron que no se descarta el escenario electoral. Sánchez no ha establecido un plazo para tomar una decisión.

La situación supone un cambio respecto de la posición expresada por el Gobierno horas antes de las votaciones, cuando fuentes del Ejecutivo aseguraban que no barajaban convocar elecciones porque "hoy no toca" y defendían concentrar todos los esfuerzos en lograr la convalidación de las medidas.

El primero de los decretos fue rechazado por 178 votos contra 172, con la oposición del Partido Popular (PP), Vox, Junts y UPN. Entre otras disposiciones, contemplaba una prórroga de dos años para determinados contratos de alquiler. El segundo texto tampoco consiguió superar el Congreso: obtuvo 184 votos en contra y 166 a favor.

Sánchez interviene antes de la derrota

La votación se produjo después de un último intento del propio Sánchez por conseguir respaldo parlamentario. El jefe del Ejecutivo tomó la palabra minutos antes y reclamó a los diputados estar a la altura de las demandas de los ciudadanos.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, había ofrecido también que el primer decreto fuera aprobado inicialmente para, posteriormente, tramitar sus disposiciones como proyecto de ley e introducir las correcciones reclamadas por algunas formaciones. La propuesta no consiguió modificar las posiciones necesarias para formar una mayoría.

La derrota vuelve a poner de manifiesto las dificultades parlamentarias del Gobierno de coalición, que carece de mayoría propia y depende de acuerdos con diversas formaciones para sacar adelante sus iniciativas. El voto de Junts resultó determinante después de que la formación independentista catalana anunciara su rechazo a ambos textos.

La vivienda lleva la protesta a la calle

Mientras el Congreso debatía, miles de manifestantes permanecían en las inmediaciones de la Cámara después de marchar desde la Puerta del Sol, donde desde hace días se mantienen protestas para exigir soluciones al encarecimiento de la vivienda. Al conocerse el resultado se escucharon gritos de "¡Vergüenza!" y llamamientos a intensificar las movilizaciones.

La crisis adquirió mayor dimensión política después del desalojo de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que llevaba siete décadas residiendo en su vivienda. El inmueble había sido adquirido por una empresa de inversión que pretendía aumentar sustancialmente el alquiler. Su caso provocó una fuerte reacción social y contribuyó a impulsar las acampadas en Madrid.

Los decretos aprobados previamente por el Consejo de Ministros contemplaban, entre otras disposiciones, mecanismos para ampliar contratos de alquiler, restricciones a determinados desalojos de personas vulnerables y medidas dirigidas a limitar algunas prácticas de grandes propietarios y fondos de inversión.

Aumenta la presión electoral

El fracaso parlamentario trasladó inmediatamente la discusión de la vivienda al futuro de la legislatura. Las próximas elecciones generales estaban previstas inicialmente para 2027, pero la oposición reclama desde hace tiempo que Sánchez disuelva las Cortes.

El PP aseguró este viernes que está preparado para acudir inmediatamente a las urnas ante un eventual adelanto electoral. Vox también reclamó la celebración anticipada de los comicios.

Dentro del propio espacio gubernamental, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, afirmó que las fuerzas de izquierda están preparadas para unas elecciones anticipadas, aunque recordó que corresponde exclusivamente a Sánchez decidir si las convoca.

El debate político se produce en medio de un problema estructural que trasciende la derrota parlamentaria del Gobierno: España, con alrededor de 50 millones de habitantes, afronta desde hace años una fuerte presión sobre la oferta de vivienda, particularmente en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades y zonas turísticas.

El rechazo de los dos decretos deja ahora al Ejecutivo ante una doble dificultad: encontrar otra vía parlamentaria para recuperar las medidas sobre vivienda y determinar si dispone de apoyos suficientes para mantener una legislatura que, tras la votación de este viernes, entra en una nueva etapa de incertidumbre.

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