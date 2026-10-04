Fuerte temporal en Cataluña provoca dos muertos y un desaparecido tras récord de lluvias

Cataluña afrontará entre la tarde de este sábado y el mediodía del domingo un huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). ( EFE/ALEJANDRO GARCÍA )

El episodio excepcional de lluvias torrenciales que afecta a Cataluña (noreste de España) deja de momento un saldo de dos personas muertas y otra desaparecida a la que buscan los bomberos, después de una noche de récords de precipitaciones en Barcelona y otras ciudades.

Los Bomberos confirmaron este domingo estas dos primeras víctimas mortales a causa del temporal que está azotado Cataluña desde la tarde del sábado y que se está desplazando de las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona al sur de la provincia de Girona.

El presidente de la Generalitat (gobierno regional catalán), Salvador Illa, informó en su cuenta de X que la primera persona fallecida se encontraba en Tordera (Barcelona) y trasladó su pésame a sus familiares.

La segunda víctima mortal es una persona a la que se estaba buscando desde hacía unas horas en Montornès del Vallès, también en la provincia de Barcelona.

La víctima de Tordera, según avanzó la televisión regional TV3, se encontraba en un camping y le habría caído encima un muro.

La segunda víctima es un hombre que, al parecer, bajó al aparcamiento de su vivienda y se quedó atrapado allí.

Mientras, los bomberos de la Generalitat buscan a una persona desaparecida en la riera de Pineda (Barcelona).

Restricciones de movilidad

El presidente catalán subrayó que "la situación continúa siendo complicada, en especial en la mitad de Cataluña hacia el norte", y pidió "mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones" de las autoridades.

Doce comarcas catalanas han quedado ya fuera de las restricciones de movilidad decretadas el sábado por la Generalitat debido al temporal de lluvia, mientras que otras ocho siguen con limitaciones.

La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, aseguró que este episodio de lluvias torrenciales "pasa a la historia de los registros climáticos" de la región.

De hecho, en la ciudad de Barcelona se batió el récord en varias estaciones meteorológicas, como la del barrio del Raval, con 193 litros por metro cuadrado, o la de Can Bruixa, en el barrio de Les Corts, con 213.

"Tenemos registros de la ciudad de Barcelona desde 1883, de diferentes estaciones de la ciudad, pero este (el de Can Bruixa) es el dato más alto jamás registrado desde entonces. Es récord de día más lluvioso", explicó Sarroca, que describió este temporal como una "perturbación de origen tropical", en lo que representa un "cambio de escenario climático" en Cataluña.