Los principales sindicatos convocarán una huelga general en España por una vivienda digna

Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, la exigencia de contratos indefinidos y también la expropiación de las viviendas a los fondos buitres, mientras llama a la huelga general, el pasado sábado, en Madrid. ( EFE/ BORJA SANCHEZ-TRILLO )

Los principales sindicatos de España -CCOO y UGT- acordaron este lunes la convocatoria de una huelga general de 24 horas a celebrar en los próximos meses, una movilización que pretende reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

La fecha definitiva de la huelga se analizará con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas -quien convocó las últimas protestas multitudinarias-, con el objetivo de movilizar a las personas trabajadoras para secundar este paro general "por el derecho a la vivienda y salarios dignos para pagarla", indicaron en un comunicado conjunto.

Con este acuerdo, que ahora tendrá que ser ratificado por sus máximos órganos de dirección, las organizaciones sindicales dan así el paso que adelantaban el pasado viernes, tras el rechazo de los partidos de derecha y ultraderecha del Congreso a dos decretos de la vivienda con medidas urgentes que había promovido el Gobierno.

Convocatoria en medio de crisis une a centrales obreras

Según explican los sindicatos, las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda y la respuesta "debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen".

Así, la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales "que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda", remarcan UGT y CCOO.

Las propuestas sindicales se enmarcaban en el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluía clausulas de revisión salarial (con incrementos entre el 4 % y el 7 %) y clausulas para facilitar el acceso a la vivienda, así como en la Propuesta Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos.

El comunicado explica que esta propuesta recoge un decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña -en los centros de trabajo y en la calle- y a secundar la huelga general, además de insistir en que van a seguir en la movilización y en la negociación colectiva "hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad".

Las movilizaciones por la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años a la que desalojaron de su casa de toda la vida por no poder hacer frente a la subida del alquiler, y las acampadas de ciudadanos en varias plazas del país han desembocado, tras el rechazo de los decretos por el Congreso, en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera este lunes adelantar las elecciones parlamentarias al 29 de noviembre.