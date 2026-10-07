Los sindicatos españoles ultiman la huelga general para el 11 de noviembre

Manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas para denunciar la caída de los decretos de la vivienda y reclamar una rebaja del 50 % en los alquileres, el pasado sábado. ( EFE/BORJA SÁNCHEZ-TRILLO )

Los sindicatos mayoritarios españoles han convocado una huelga general de 24 horas, prevista para el 11 de noviembre, en demanda de salarios suficientes para hacer frente a los altos precios de la vivienda, que no dejan de aumentar desde hace años, tanto en propiedad como en alquiler.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, confirmó este miércoles que la movilización será ese día, convocada por UGT y CCOO, las dos organizaciones principales de trabajadores del país, así como otros de menor representación.

La huelga general es una demanda reiterada de la asociación denominada Sindicato de Inquilinas como señal de protesta contra los elevados precios del sector y el desahucio de quienes no pueden pagar o asimilar subidas constantes o desorbitadas.

"Vamos a sumarnos al día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general", dijo Álvarez, a falta de concretar los detalles con otras entidades sociales y sindicales, probablemente hoy mismo.

"Creo sinceramente que el sindicalismo no puede dejar de saludar este movimiento, de sumarse y de ver si todos juntos podemos hacer más fuerza de la que hemos sido capaces de trasladar hasta ahora", argumentó el líder de UGT.

Contexto de la huelga

La huelga será en vísperas de que comience la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, adelantadas por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por falta de apoyos parlamentarios para que el Congreso convalidara dos decretos legislativos de medidas para paliar la carestía de la vivienda, que quedaron derogados.

En estas circunstancias, la patronal cuestionó la legalidad de la huelga y consideró que es "política" porque no se convoca por motivos laborales.

"No es una huelga ilegal -replicó hoy Álvarez-, primero porque la vivienda y los salarios tienen una relación directa. No podemos pensar que en la vida todo transcurre en el marco de la negociación en las empresas. Es más, ellos (los empresarios) deberían estar sumados también a este movimiento", apostilló.

También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, señaló que el Gobierno comparte los motivos de la huelga general porque refleja un "sentir generalizado" en el seno de la sociedad española.

Reacciones y consecuencias

Será la primera huelga general de 24 horas que convocan los dos sindicatos mayoritarios desde 2012, esta vez en un contexto de manifestaciones y acampadas ciudadanas en ciudades españolas, la principal en la Puerta del Sol de Madrid, para protestar contra la grave crisis de la vivienda.