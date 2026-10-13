Los reyes de España homenajearon este martes, en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, a los migrantes fallecidos en el mar los pasados 30 y 31 de julio durante la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad de Ceuta desde Marruecos, de los que 90 están enterrados allí.

Felipe VI y la reina Letizia acudieron al lugar donde yacen los primeros 18 muertos que se recuperaron, así como otros 72 para los que el Ayuntamiento de la ciudad autónoma española ubicada en el norte africano tuvo que actuar de urgencia en estas instalaciones, la mayoría sin identificar. Entre ellos se encuentran los cuerpos de una mujer y un niño.

La ciudad los recuerda con una placa que preside las primeras 18 tumbas, en la que se lee: "Aquí descansan quienes perdieron la vida los días 30 y 31 de julio de 2026 en las costas de Ceuta".

Homenaje con cuatro confesiones religiosas

Los reyes tuvieron un momento de recogimiento ante las tumbas en compañía de los representantes de las cuatro confesiones religiosas que conviven en Ceuta: cristiana, musulmana, judía e hindú.

El representante de la religión musulmana explicó a los reyes el proceso de estos enterramientos.

Unos 90 de los migrantes ahogados cuando intentaba entrar a nado se encuentran enterrados con un número asignado, muchos de ellos en la parte nueva de este cementerio, situado junto a la principal mezquita de la ciudad.

El número total de muertos sería de 141, según algunas estimaciones, entre los que perecieron en aguas españolas y marroquíes.

A la salida, los reyes saludaron a los centenares de ceutíes que los aclamaban en el barrio de este cementerio, de mayoría musulmana.

Felipe VI y la reina Letizia visitan la ciudad norteafricana española como gesto de solidaridad con sus autoridades y la población, que sufre una grave crisis socioeconómica a causa de la entrada masiva de migrantes hace dos meses y medio.

La mayor parte regresaron a Marruecos, pero en la ciudad quedó un número indeterminado de estas personas, entre ellas más de 3.000 menores de edad, que son atendidos por los servicios públicos de protección.