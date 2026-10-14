Desarticulan en España red que llevaba dominicanos a Europa con pasaportes colombianos fraudulentos

La operación se desarrolló en Sabadell, Barcelona, y dejó cuatro personas detenidas. ( TOMADA DE LA POLICÍA NACIONAL DE ESPAÑA )

La Policía Nacional de España desarticuló una organización criminal que presuntamente facilitaba la entrada irregular de ciudadanos dominicanos a Europa mediante pasaportes colombianos falsos u obtenidos fraudulentamente para evadir el requisito de visado del espacio Schengen.

La operación se desarrolló en Sabadell, Barcelona, y dejó cuatro personas detenidas, entre ellas el supuesto líder de la red y tres de sus principales integrantes. Durante dos registros domiciliarios, las autoridades ocuparon 3.7 kilogramos de cocaína y 8,700 euros en efectivo.

Según la Policía española, la investigación comenzó en noviembre de 2025, cuando se detectaron ciudadanos dominicanos que intentaban ingresar a territorio europeo utilizando documentación colombiana obtenida irregularmente.

¿Cómo operaba la red?

Los migrantes salían de República Dominicana hacia Colombia, donde aprovechaban un procedimiento de inscripción en el registro civil que permite a una persona mayor de edad declarar su nacimiento en el país, acompañada de dos testigos.

Mediante declaraciones fraudulentas, conseguían una cédula de identidad colombiana y posteriormente un pasaporte que les permitía viajar a Europa como turistas, sin solicitar visado.

En otros casos, los dominicanos se trasladaban a Perú, donde integrantes de la organización les proporcionaban alojamiento y documentación para continuar el recorrido.

Las investigaciones establecieron que la ruta partía de República Dominicana y atravesaba principalmente Colombia, Perú y Brasil, antes de continuar por vía aérea hacia Europa, con Francia como principal destino.

Los miembros establecidos en España coordinaban los viajes, facilitaban documentos fraudulentos y orientaban a los migrantes sobre cómo superar los controles fronterizos.

La operación contó con la colaboración de la Comunidad de Policías de América (Ameripol).

Las autoridades españolas no precisaron cuántos dominicanos habrían utilizado los servicios de esta organización.

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