La disidente cubana Rosa María Payá, recibe el premio por su lucha por la libertad

Rosa María Payá recibe el Alfred Moses Liberty Award en Washington D.C. durante el 85º aniversario de Freedom House. ( CAPTURA DE VIDEO DE MARTÍ NOTICIAS )

La disidente cubana Rosa María Payá, la viuda del líder opositor ruso Aleksei Navalni, Yulia Navalnaya, y la periodista y activista iraní Masih Alineyad recogieron este viernes en Madrid el XIII Premio FAES de la Libertad, en reconocimiento a su resistencia ante el autoritarismo y su defensa de los derechos humanos.

?"En un momento como este, en el que el pueblo cubano está sufriendo de manera inmensurable, atravesando una catástrofe humanitaria, al mismo tiempo la movilización ciudadana continúa en las calles por el cambio y estamos convencidos de que estamos en las puertas, en el umbral del cambio", aseguró Payá en declaraciones a EFE tras la ceremonia de entrega del premio.

En la entrega del reconocimiento reafirmaron su compromiso con la lucha por la libertad

La disidente cubana dijo estar agradecida de que "desde España se esté reconociendo la lucha del pueblo cubano por la libertad" y afirmó que espera que esa lucha "sea también el parteaguas que empuje a España, que, bajo la administración actual ha estado más cerca de los dictadores que del pueblo cubano, a ponerse de parte del pueblo cubano".

Por su parte, Navalnaya declaró en su discurso tras recibir el premio de la mano del expresidente del Gobierno español José María Aznar (1996-2004) que "todo país libre y feliz es feliz y libre en su propia manera", para agregar que "España, Alemania o Grecia pueden ser muy diferentes, hay muchas maneras de ser moderno y tener una sociedad libre, pero solo hay una forma de dictadura".

Para la activista rusa, "no importa qué promesas haga al pricipio un dictador", porque toda dictadura acaba "de la misma manera y es exactamente lo que vemos en Rusia, Cuba e Irán".

"La dictadura de Rusia mató a mi marido, Alexei Navalni, la de Cuba asesinó al padre de Rosa María Payá (Oswaldo Payá) y la de Irán intento matar muchas veces a Masih (Alineyad)", enumeró Navalnaya, quien resaltó que lo que se debe hacer ahora contra esos regímenes es "estar juntos, trabajar juntos, compartir lo que hemos aprendido y ayudarnos entre todos".

"Nuestros países podrían ser sitios maravillosos, felices y exitosos, pero las dictaduras se lo han llevado todo. Se llevan cada cosa que hace a su país diferente", denunció.

Por su lado, Alineyad subió al escenario del auditorio del edificio de CaixaForum de la capital española con un pañuelo atado al cabello y, antes de pronunciar su discurso, se lo desató y lo tiró al suelo mientras clamó: "Libertad, libertad, libertad! ¡En mi país puedes ser asesinada solo por hacer esto!, ante los palausos del público.

"Yo no he perdido a mi padre ni a mi marido", comenzó, "pero podía haber sido como tu padre o como tu marido", dijo, dirigiéndose a las otras dos premiadas. "Estoy viva", terminó exclamando.

La activista iraní lamentó que los dictadores "odian la democracia y la libertad, y por eso, desgraciadamente, están mas unidos que los países democráticos".

"Todos los países europeos y democráticos deberían estar tan unidos como nuestras dictaduras" subrayó y dijo que, para ella, "es un insulto que los líderes democráticos estrechen la mano a los dictadores" y señaló directamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como uno de ellos.

A continuación, Alineyad se dirigió desde el atril a Aznar, sentado a unos metros frente a ella, y le dijo "querido presidente, para mí España es más que Pedro Sánchez, gracias".

La activista recordó también que "este año, millones de personas salieron a protestar en Irán y mataron a decenas de miles de ellos, ¿quizá a 30,000, 40,000?", se preguntó, tras lo que lamentó que nadie lo sepa: "Eso es lo más grave, que ni siquiera sabemos a cuántas personas asesinaron".

El expresidente español ensalzó, por su parte, la labor de las tres mujeres y afirmó frente al público que "la libertad se aprecia sobre todo cuando no se tiene", tras lo que agradeció a cada una de las premiadas su fuerza y su lucha por "defender la libertad cuando brilla por su ausencia".