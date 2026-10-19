Graves inundaciones en el este de España dejan cuatro fallecidos

Un hombre se desplaza sobre una tabla de surf en la zona residencial próxima a la playa de Venecia, en el Grao de Gandía este lunes. La dana Adam, que ya ha dejado dos fallecidos, está provocando lluvias "extraordinarias" e importantes inundaciones en Valencia y Alicante, con acumulados superiores a los 600 litros por metro cuadrado, desbordamientos de ríos y personas atrapadas en tejados, una situación que ha llevado a la Generalitat Valenciana a preparar una orden de confinamiento para los municipios afectados. ( EFE/NATXO FRANCÉS )

Las fuertes lluvias que azotaron el este de España generaron graves inundaciones que obligaron a confinar durante horas a varios municipios y dejaron al menos cuatro fallecidos en los últimos días, según informaron el lunes las autoridades.

Las intensas precipitaciones, que afectaron especialmente a zonas del litoral mediterráneo, descargaron con fuerza en algunas áreas de la Comunidad Valenciana, donde llegaron a registrarse hasta 700 litros por metro cuadrado en 24 horas (70 cm).

El ímpetu del agua arrastró vehículos aparcados, anegó las calles y dejó incomunicados a varios vecinos, que tuvieron que ser rescatados en helicóptero por los equipos de emergencia.

Los fallecidos

"Hablamos de tres personas fallecidas. Una que fue en el día de ayer, que fue una persona que se bañó en una playa (...) en Sagunto, más dos personas que esta mañana hemos tenido conocimiento", explicó a los medios el presidente del gobierno regional valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, este lunes, pidiendo todavía ser "prudentes".

Los últimos dos fallecidos se encontraron en la turística localidad de Oliva, en la costa, muy afectada por las fuertes lluvias del domingo por la noche. Una de las fallecidas fue una mujer de 79 años, hallada en su domicilio, mientras que el segundo era un hombre que murió tras sufrir un infarto en uno de los campings de la localidad.

La cuarta víctima es una mujer que cayó el sábado a un arroyo muy crecido por las lluvias en la región de Cataluña, en el noreste, informaron las autoridades.

Las fuerzas de seguridad realizaron más de 400 rescates en la Comunidad Valenciana, tanto aéreos como por tierra, indicó Pilar Bernabé, la delegada del gobierno en esta región todavía traumatizada por las mortíferas inundaciones que sufrió hace casi dos años.

La intensidad de las precipitaciones, que también afectaron a las regiones cercanas de Islas Baleares y Cataluña, llevó a las autoridades a pedir el confinamiento durante unas horas de un centenar de municipios. La mejora de las condiciones permitió, sin embargo, levantar el confinamiento de la mayoría al inicio de la tarde, indicó el gobierno valenciano.

"Los efectivos de la UME están colaborando en las labores de salvamento y evacuación de personas y ponemos a su disposición todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios", escribió en la tarde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su cuenta de X.

Según los científicos, el cambio climático provocado por la actividad humana está intensificando las tormentas mediterráneas que suelen afectar al este de España en otoño, cuando el mar conserva el calor acumulado durante el verano, favoreciendo una mayor evaporación y precipitaciones más intensas.

Esta misma semana, la Agencia Española de Meteorología anunció que septiembre fue el más cálido jamás registrado en la España peninsular, después de que el país experimentara el verano más caluroso de su historia entre junio y agosto.