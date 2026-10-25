Miles de brasileños acuden a las urnas en Madrid en la segunda vuelta de las elecciones

Una mujer vota este domingo en colegio electoral en Sao Paulo, (Brasil) durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. ( EFE / SEBASTIAO MOREIRA )

La segunda vuelta de las elecciones brasileñas congregó este domingo a miles de residentes en Madrid, quienes acudieron a las urnas para votar por su nuevo presidente entre el senador de ultraderecha Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inázio Lula da Silva, que aspira a la reelección.

Esta segunda jornada se vivió en la capital española con una afluencia numerosa y ordenada durante la mañana y con un ambiente mayormente tranquilo, aunque algunos votantes se enfrentaron en la puerta del edificio -el colegio Blanca de Castilla- por sus diferencias ideológicas y tuvieron que ser separados por las trabajadoras que organizaban las colas.

"El flujo de electores es bastante impresionante comparado con la primera ronda", aseguró a EFE en la entrada del colegio electoral la cónsul general de Brasil en Madrid, María Angélica Ikeda, que observó que "muchísimos electores que no vinieron en la primera ronda están aquí para la segunda".

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La cónsul dijo que el ambiente estaba siendo "muy bueno, aunque sean unas elecciones muy tensas". "Aquí en la calle hay gente que apoya a un candidato o que apoya al otro, pero están todos tranquilos, está todo yendo muy bien", subrayó.

En la primera vuelta, que tuvo lugar el pasado 4 de octubre, los resultados en Madrid fueron de 3.571 votos a favor de Lula da Silva y de 2.333 votos a favor de Flávio Bolsonaro.

Ana Paula Santos, una votante brasileña que lleva viviendo 25 años en España, explicó a EFE por qué había votado a Lula. "Yo creo que no existe sociedad perfecta. Nosotros tenemos un problema endémico de corrupción y eso, infelizmente, es algo que va a ser muy difícil solucionar en cualquier caso", reconoció, para agregar que "hay unos valores universales que Bolsonaro ha demostrado, con hechos, que no vive".

Opiniones de votantes

"El voto es individual, pero las consecuencias son colectivas", resaltó Santos junto a su compañera, Cristina Ana Pérez, votante de Lula también, para quien "ni uno ni otro son los mejores", pero que al no compartir las ideas "tan radicales" de Bolsonaro se decantó por el actual mandatario.

En el interior del colegio electoral de Madrid, Paola contó a EFE que acudió para votar a Bolsonaro porque "Lula está hace 20 años y el Brasil no está bien".

"Esta es la verdad, necesitamos un cambio muy grande", aseguró, tras lo que criticó que actualmente en Brasil se vive "un poco de dictadura".

Preguntada por si creía que Bolsonaro ganará estas elecciones, asintió con seguridad: "Yo creo que sí. Espero que sí".

Esta segunda vuelta decidirá el futuro presidencial de Brasil, después de que Bolsonaro fuera el más votado en la primera vuelta.

Datos y cifras electorales

El presidente brasileño, que busca la cuarta reelecciónno consecutiva, intentará romper una tendencia que se mantuvo desde el retorno de los comicios presidenciales directos a Brasil en 1989: el candidato que lidera la primera vuelta siempre ha llegado al Palacio de Planalto.

Las ciudades habilitadas en España para que los brasileños puedan votar son Madrid y Barcelona, donde más de 40.000 residentes en España podrán ejercer su derecho al voto. En la jurisdicción de Madrid hay 23.520 brasileños habilitados para ello y pueden hacerlo en horario de 8:00 hora local (7:00 GMT) a 17:00 hora local (16:00 GMT).