Asciende a 68 el balance de muertos en el accidente ferroviario en España

Dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde al menos hay diez fallecidos. ( EFE )

El balance provisional de fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en España en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, ascendió a 68 y hay más de medio centenar de heridos, según el último informe ofrecido por las autoridades desplazadas al lugar del siniestro.

El accidente ocurrió a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, donde chocaron dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijo que un accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria del país como el que se ha producido este miércoles en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, con un saldo provisional de 68 muertos y más de 50 heridos es "verdaderamente inverosímil".

Origen del accidente

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif), Puente relató lo ocurrido a primera hora de la mañana cerca de la estación de la población de Urda, en Toledo, y que provocó un choque de dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo.

Puente afirmó que a las 8.30 hora local se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y, posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".

Esa decisión de reanudar la marcha cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", aseguró el ministro.

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8.30 horas.

Agregó que a las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8.53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.

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