Flávio Bolsonaro baja del avión tras aterrizar en Florida

Captura de video que muestra al excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegando este miércoles al Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka en Miami (EE.UU.). Bolsonaro llegó a Estados Unidos, donde será acogido por el Gobierno del presidente Donald Trump, tras huir de Brasil vía Argentina después de perder las elecciones del domingo frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. ( EFE/ ANTONI BELCHI )

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, que huyó de su país tras su derrota en las elecciones del domingo, pisó este miércoles suelo estadounidense después de aterrizar cerca de Miami, en Florida, constató un equipo de periodistas de la AFP.

Imágenes de AFPTV lo muestran bajando del avión junto a miembros de su familia después de que se abriera la puerta del aparato.

Qué se sabe de la fuga de Flávio Bolsonaro: un viaje envuelto en misterio y desinformación.

El periplo de Brasil a Miami

El excandidato presidencial ultraderechista Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con su familia rumbo a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones y en medio de una investigación en su contra por presunto blanqueo de capitales.

Esto es lo que se sabe hasta ahora de la fuga del senador, un suceso envuelto en misterio y desinformación.

1. El desencadenante: la orden para entregar sus pasaportes

Poco después de proclamarse la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente a Bolsonaro la noche del domingo, la Policía Federal solicita ante la Justicia medidas cautelares contra el senador, entre ellas aprehender sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes acepta la petición y le ordena entregar los pasaportes, además de prohibirle salir del país.

La última aparición de Bolsonaro antes de la huida es en un video publicado en redes sociales en la tarde del lunes en el que asegura que "nunca" pensó en huir de Brasil, que entregará los pasaportes y que se defenderá de esa "aberración".

Las autoridades brasileñas cancelan los pasaportes la mañana del martes, sin que Bolsonaro los hubiera entregado. Pero Flávio tiene también otro pasaporte italiano.

2. Confusión entre los aliados y múltiples versiones

En la mañana del martes, el coordinador de la campaña de Bolsonaro, Rogério Marinho, dice haber recibido un mensaje del candidato en el que este dice estar dándose "un tiempo", tras lo cual deja de responder a sus aliados.

Además, Marinho afirma ante los medios de comunicación no tener noticias del paradero del senador y asegura no saber de los planes de fuga.

Por otra parte, Eduardo Bolsonaro, hermano del senador y residente en EE.UU., dice a UOL que las especulaciones sobre una supuesta huida son una "mentira" impulsada por la izquierda.

A lo largo del martes, aliados del excandidato siembran la confusión con numerosas versiones que afirman que este ya ha cruzado a Argentina y se encuentra en un avión rumbo a EE.UU. o incluso que ya ha aterrizado en Florida.

3. La verdad sobre el cruce a Argentina

Mientras crecen las especulaciones, las autoridades migratorias del Gobierno argentino de Javier Milei, un aliado del senador ultraderechista, aseguran en la mañana del martes que no hay "registros" de su entrada.

En realidad, todo apunta a que Bolsonaro permanece escondido en Brasil y que solo cruza la frontera con el país vecino a las 22.50 hora local (01.50 GMT) de ese día, como indicó la Dirección de Migraciones de Argentina en la madrugada del miércoles, una vez el avión ya había partido.

Bolsonaro, su esposa Fernanda Bolsonaro y las dos hijas entran en Argentina por la frontera del puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, con documentos válidos y "sin ningún impedimento legal", según las autoridades migratorias.

La familia Bolsonaro llega al aeropuerto en una camioneta gris con matrícula brasileña y es escoltada por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según el medio TN.

Por su parte, el diario La Nación señaló que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en Misiones durante la noche del martes, cuando se produjo el despegue.

4. Vuelo privado hacia EE.UU. con escala en Ecuador

Cuarenta minutos después de entrar en Argentina, a las 23.30 hora local (2.30 GMT del miércoles), abordan un avión privado Gulfstream G400, un modelo con capacidad para 12 pasajeros y que pertenece a la empresa Baires Fly S.A., con destino a Guayaquil (Ecuador).

Desde la mañana del martes se había informado de la presencia de la aeronave en el aeropuerto de Puerto Iguazú, que permaneció en el aeropuerto desde la noche del lunes.

El vuelo aterriza en Guayaquil a las 3:46 hora local (8:46 GMT) para una parada rápida y toma vuelo de nuevo transcurrida menos de una hora, en dirección a EE.UU.

5. Trump da el visto bueno a la llegada de Bolsonaro

El Gulfstream aterriza en el aeropuerto Opa Locka de Miami este miércoles a las 10:24 hora local (13:24 GMT), según datos de páginas de seguimiento de vuelos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, un aliado del bolsonarismo, afirma en la madrugada del miércoles en respuesta a preguntas de periodistas que permitiría la entrada del excandidato y su familia al país.

"Creo que son buenas personas (...); por supuesto aprobaría que estuviesen aquí", dice, antes de asegurar que las elecciones brasileñas fueron "muy extrañas", en referencia a denuncias infundadas sobre un supuesto fraude

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