Ceuta calcula en un millón de euros al día las pérdidas económicas por crisis migratoria

Vista de la playa del Trampolín de Ceuta, el 24 de septiembre, desbordada por los inmigrantes llegados de Marruecos. ( EFE/RUEDAN )

El Gobierno de Ceuta, ciudad española fronteriza con Marruecos, cuantificó este martes en un millón de euros al día la cantidad económica que pierden "en conjunto" las pequeñas y medianas empresas, los negocios y los autónomos como consecuencia de la crisis migratoria.

El dato ha sido aportado por el presidente de Ceuta, el conservador Juan Jesús Vivas (Partido Popular), al referirse al impacto económico que ha propiciado la entrada de, según sus cálculos, 100,000 personas a la ciudad desde Marruecos a finales de julio.

Vivas dijo que la población de Ceuta se ha incrementado en un 20 % por la presencia de unos 15,000 migrantes entre adultos y menores, que la delincuencia ha subido en un 60 % y que las peleas "forman parte del ambiente cotidiano".

Aumento exponencial de emergencias

Detalló también que las incidencias en el servicio de emergencias 112 y en el entorno del puerto de Ceuta se han incrementado en un 300 % y en un 1,230 %, respectivamente, comparando octubre de este año con el de 2025.

El presidente de Ceuta advirtió, asimismo, de que "las mujeres tienen miedo de salir a determinadas horas, las urgencias hospitalarias se han disparado y también se han incrementado en un 80 % las enfermedades de declaración obligatoria".

Y añadió que "esto es claramente la manifestación de un incumplimiento del compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de la nación (Pedro Sánchez) el 31 de julio, cuando dijo que se volcarían todos los recursos del Estado para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, de manera urgente".

"Es difícil entender que las próximas horas y días son ya tres meses", lamentó Vivas.

En Ceuta permanece un número indeterminado de inmigrantes, entre personas magrebíes y subsaharianas, de los más de 80.000 que entraron masivamente desde Marruecos a la ciudad española los días 30 y 31 de julio pasado, si bien una gran mayoría regresó poco después.

Estas circunstancias han causado una grave crisis socioeconómica en la ciudad y malestar social con el Gobierno central.