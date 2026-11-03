España acoge su cuarta cumbre iberoamericana con el reto de lograr resultados tangibles

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a su llegada este lunes a Madrid, para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5. ( EFE/ 30CIM/MARISCAL )

España acoge a partir de este miércoles su cuarta cumbre iberoamericana, un foro que cumple 35 años, con el objetivo de relanzar el espacio iberoamericano tras el fracaso del encuentro de 2024 en Cuenca (Ecuador) y el reto de lograr resultados tangibles en temas como inteligencia artificial, respuesta a desastres o movilidad académica.

La XXX cumbre, convocada en la capital española con el lema 'Juntos construimos comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo', será la cuarta que albergue este país tras las de 1992 (también en Madrid), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

España es el país que más veces ha sido anfitrión de este encuentro, que se ha organizado en 20 naciones iberoamericanas, excepto Honduras, donde se celebrará la próxima edición en 2028, y Nicaragua.

Con la presencia confirmada de 10 de los 22 líderes regionales, el Gobierno español da por conseguido el objetivo de relanzar este tipo de cumbres después de la de Cuenca, donde a la escasa asistencia se añadió que tres países ni siquiera estuvieron representados (México, Nicaragua y Venezuela) y no fue posible consensuar una declaración política final.

Además, el Gobierno destaca que se va a crear la red iberoamericana de reducción del riesgo de desastres y protección civil, se impulsará la alianza iberoamericana de inteligencia artificial, se adoptará la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, otra sobre cuidados y apoyo, y se fijará una nueva estrategia de cooperación entre los países de la comunidad.

Foro digital y foro empresarial

Este martes se inauguró el Foro Digital Iberoamericano, un encuentro sectorial en vísperas de la cumbre donde el secretario general iberoamericano, el chileno Andrés Allamand, apostó por generar soberanía en temas de inteligencia artificial (IA) para que no se "imponga" una tecnología a los países de la región sin su "voluntad", y abogó por un modelo regulatorio equilibrado entre los derechos de las personas y los avances tecnológicos.

Tras el foro, que reúne a responsables institucionales, investigadores, empresas y activistas, tendrá lugar la primera reunión de ministros iberoamericanos de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, donde Allamand espera que se selle una alianza iberoamericana sobre IA.

Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de la región y en esta ocasión se celebra en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid desde este martes.

El encuentro empresarial será clausurado el miércoles por el rey de España, Felipe VI, e incluirá un conversatorio de jefas y jefes de Estado y Gobierno con el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Para el miércoles está prevista la ceremonia oficial de apertura de la cumbre en el Teatro Real y una cena posterior ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real.

Al día siguiente, el jueves, será la jornada central de la cumbre, que se desarrollará en el Museo de las Colecciones Reales y culminará con una rueda de prensa ofrecida por Allamand, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe de Estado de Honduras, Nasry Asfura, por ser el país organizador del próximo encuentro.

Desde la primera cumbre de 1991, los temas recurrentes han sido la educación, la sanidad, la cultura, la integración o la inmigración, pero también la política, la globalización o las amenazas terroristas.

Los logros de cumbres anteriores

Estas son algunas de las cumbres con mayor trascendencia por sus logros o por su contexto político:

- I Cumbre (Guadalajara, México, 1991).- Reunió por primera (y única) vez a todos los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, 21 entonces.

- X Cumbre (Ciudad de Panamá, Panamá, 2000).- Se produjo una de las más agrias discusiones en la historia de estos foros entre el presidente de El Salvador, Francisco Flores, y el cubano, Fidel Castro, cuando éste último dijo que el país centroamericano era utilizado como base para anticastristas acusados de terrorismo contra Cuba.

- XI Cumbre (Lima, Perú, 2001).- Se acordó unir esfuerzos contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y fortalecer los lazos entre los países de habla hispana y portuguesa.

- XIII Cumbre (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2003).- Se recomendó la reforma del sistema del Consejo de Seguridad de la ONU y se creó la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el organismo internacional -con sede principal en Madrid- que apoya la organización de las cumbres y trabaja para dar cumplimiento a los mandatos que surgen de ellas.

- XIV Cumbre (San José de Costa Rica, 2004).- Se expresó el compromiso de promover mecanismos innovadores para acabar con la deuda, como la propuesta del entonces presidente el Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, de convertirla en inversión en educación.

- XVII Cumbre (Santiago, Chile, 2007).- Se aprobó el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS), que permite a los trabajadores migrantes iberoamericanos sumar los periodos de cotización realizados en diferentes países miembros para tener derecho a pensiones.

Esta cumbre es recordada por el famoso "¿Por qué no te callas?" del rey de España, Juan Carlos I, al presidente venezolano, Hugo Chávez, que provocó una crisis diplomática entre ambos países.

- XVIII Cumbre (San Salvador, El Salvador, 2008).- Se pidió aunar fuerzas para superar la crisis económica que acababa de estallar sin olvidar la protección de lo social.

- XXII Cumbre (Cádiz, España, 2012).- Se aceptó a Haití como país observador y la crisis económica obligó a que por primera vez se recurriera al patrocinio de empresas privadas para financiar parte de las actividades de la cita.

- XXV Cumbre (Cartagena de Indias, Colombia, 2016).- La primera cumbre bienal dejó una foto de familia de la clausura en la que casi todos los mandatarios vistieron guayaberas con una paloma de la paz en la solapa, un guiño al acuerdo inicial de paz suscrito entre Colombia y la guerrilla de las FARC.

- XXIX Cumbre (Cuenca, Ecuador, 2024).- No asistió ningún presidente latinoamericano, excepto el anfitrión, Daniel Noboa