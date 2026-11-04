Los reyes de España reciben a mandatarios que participan en la XXX Cumbre Iberoamericana

Los Reyes y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posan en fotografía de familia de los asistentes a la inauguración oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, este miércoles en Madrid. ( EFE/ DANIEL GONZÁLEZ )

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acompañados del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, recibieron este miércoles en el Teatro Real de Madrid a los dignatarios de los 22 países que asisten a la XXX Cumbre Iberoamericana.

A la gala inaugural de hoy en la capital española acudieron siete de los ocho presidentes y jefes de Gobierno iberoamericanos que confirmaron su asistencia; todos menos el presidente argentino, Javier Milei, que fue el último en llegar después de que lo hicieran las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra.

Milei no acudió a la inauguración oficial de la cumbre y tampoco estará en la cena de gala posterior que ofrecen Felipe VI y Letizia en el Palacio Real, pero se verá con el líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.

Antes del comienzo de la gala, que presentan las actrices españolas Aitana Sánchez Gijón y Juana Acosta, los asistentes guardaron un minuto de silencio en memoria del accidente de tren ocurrido la semana pasada en Urda (Toledo, sur de Madrid), en el que 69 personas perdieron la vida.

Sobre la cumbre

La XXX Cumbre Iberoamericana, que comienza este miércoles en Madrid con la participación de 10 de los 22 líderes de la región, tiene entre sus objetivos la creación de una Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

Asimismo, se buscará impulsar la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, así como la adopción de una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y otra sobre Cuidados y Apoyo. También se prevé aprobar una nueva estrategia de cooperación entre los países que integran la comunidad iberoamericana.