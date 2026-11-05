La cumbre iberoamericana rechaza la coerción entre Estados cuatro países discrepan y RD se abstiene

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, a su llegada a la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves en la Galería de las Colecciones Reales en Madrid. ( EFE/ FERNANDO VILLAR )

Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se desmarcaron del consenso alcanzado en la Declaración de Madrid adoptada este jueves en la XXX Cumbre Iberoamericana en el párrafo que rechaza "la coerción" y la aplicación a los países "de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

El párrafo 4 de la declaración adoptada en la cumbre por los 22 países iberoamericanos dice: "Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo.

En las notas a pie de página del documento, aparece reflejado que Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay "se disocian" de ese párrafo 4, lo que significa que estos países formalizan que no se consideran parte del consenso alcanzado en ese punto.

Votaciones fuera de consenso

La declaración de Madrid se aprueba una semana después de que la Asamblea General de la ONU votara a favor de una resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, con la oposición de Argentina, Paraguay, Colombia y Costa Rica, además de Ecuador.

Asimismo, se abstuvieron otros países de la región: Chile, Honduras, Perú y República Dominicana.

En esa votación, celebrada el pasado 28 de octubre, hubo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, lo que supone 35 votos favorables menos, 10 votos en contra más y 13 abstenciones más que en la que tuvo lugar un año antes.

En años anteriores, el texto propuesto por Cuba solía salir adelante con un respaldo casi unánime, una tendencia que se rompió en la votación de 2025.

Por otro lado, Argentina y Paraguay se disocian también del párrafo 10 de la Declaración de Madrid, con el que se adopta "la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, de conformidad con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales".

Ambos países ya se desmarcaron de esa alianza sobre la IA en el foro digital de ministros del ramo que se celebró también en Madrid antes de la cumbre y Argentina particularmente se ha mostrado contraria a cualquier tipo de regulación al respecto.

Asimismo, Argentina también se disoció del párrafo 11, relativo a la adopción de "la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica" con "el propósito de facilitar el acceso a instituciones de educación superior de nuestros países".

E hizo lo mismo con el párrafo 12, que reconoce "la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos como instrumento orientador de adscripción libre y voluntaria, para la construcción y el fortalecimiento de sistemas y políticas de cuidados y apoyos integrales, inclusivos y sostenibles, de conformidad con los marcos normativos y las prioridades nacionales".

Mediante el mecanismo de disociación, al adoptarse una decisión o un documento, un país puede hacer constar de forma expresa su disconformidad.

Por otro lado, también en las notas a pie de página, se aclara que Argentina "entiende el alcance del concepto de género como referido a los sexos femenino y masculino, tal como aparece recogido en el artículo 7.3 del Estatuto de Roma".

Y, en el caso de Paraguay, se explica que este país "interpreta la igualdad de género conforme al artículo 48 de su Constitución Nacional, "De la igualdad de los derechos del hombre y la mujer"".