El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan ante del cara a cara. ( EFE/JUANJO MARTÍN )

El candidato del Partido Popular (PP) a la presidencia del Gobierno español, Alberto Núñez Feijóo, comenzó este jueves su debate con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando las críticas que el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, dirigió al mandatario en una entrevista publicada por el diario El Mundo.

Feijóo recurrió al calificativo de «amoral» utilizado por Puigdemont para cuestionar la gestión del jefe del Ejecutivo y su relación con los partidos que han respaldado su Gobierno.

Al responder una pregunta sobre el balance de la legislatura, el dirigente popular afirmó que esa evaluación ya la había realizado uno de los socios políticos de Sánchez.

Se refirió a Puigdemont como "el que le hizo presidente" y recordó que, en la entrevista, el dirigente independentista describió a Sánchez como «una persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España».

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Reconocimiento de errores

Por su parte, Sánchez inició el cara a cara reconociendo que pudo cometer errores durante su mandato y admitió que su Gobierno no ha sido perfecto.

Sin embargo, defendió las actuaciones de su Ejecutivo y prometió nuevos avances para España frente a lo que considera una involución representada por el PP y Vox.

El presidente también recordó que su Gobierno ha tenido que afrontar situaciones difíciles, entre ellas tragedias ferroviarias y episodios de lluvias torrenciales asociados a depresiones aisladas en niveles altos (danas).

Con estas declaraciones, ambos dirigentes marcaron sus posiciones desde el comienzo del encuentro: Feijóo centró sus críticas en la gestión y las alianzas del Ejecutivo, mientras Sánchez defendió su balance y planteó las diferencias políticas con la oposición.

Temas del debate

El debate comenzó a las 22:00 horas y fue organizado en cinco bloques temáticos destinados a examinar las propuestas y posiciones de ambos dirigentes.

Los asuntos previstos incluyen vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática, así como migración y política exterior.

El encuentro ofrece a ambos políticos la oportunidad de confrontar sus planteamientos sobre la situación de España y los principales desafíos que enfrenta el país.

El cara a cara, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, se celebró en el marco de la campaña para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su debate electoral.